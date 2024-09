RENDEZŐK

Ecsedi Csenge

Zalaegerszegen született, ott is él. Színészként, rendezőként, drámatanárként, kulturális szervezőként dolgozik. A színház mindig élete középpontja volt, ötévesen lett a celldömölki Soltis Lajos Színház tagja, ahol napjainkig dolgozik. Érettségi után Zalaegerszegen a Hevesi Sándor Színházban is elkezdett szerepelni, táncolni. Színjátszó csoportokat, nyári táborokat vezet, van egy saját színi iskolája is, a Szabad-kör. Két éve végzett Svájcban az Accademia Teatro Dimitri - Master of Arts-szakán. A Kollázs Kulturális Egyesület elnöke.

„Az utóbbi években elkezdem a színházpedagógiát önismereti és terápiás módszernek tekinteni, kollégáimmal, barátaimmal ezt fejlesztem. Úgy érzem, ez az út lett az én utam.”

Fodor Orsolya

Szabadúszó színházi rendező, bábrendező, dramaturg. Tanárként és előadóként is dolgozik, de a színház a legfontosabb kommunikációs csatornája. „Az utóbbi időben az autofikciós formátumok, a talált terek lehetőségei, valamint a bábszínház, mint filozófia foglalkoztat. Kutatásom fókuszában a tér szakralitása áll.”

Maróthy Anna Zorka

Szabadúszó bábszínházi rendező, tervező, illusztrátornak, grafikus is tanul. Bevallása szerint nagyon szereti Bródy Verát, Lázár Ervint, Réber Lászlót meg a képregényeket, mert egyszerűt mondanak egyszerűen. „Ez az egyszerűt mondás a legnehezebb a világon. A fontosat látni. Valahogy ezt tudja a bábszínház is, s remélem, hogy egyszer majd én is egy kicsit jobban fogom ezt tudni.”

CSAPATOK

1. csapat

Fülöp Joci, Dupák Fanni, Rózsa Teodóra, Csortán Zsóka, Biró Gyula.

2. csapat

Horgas Ráhel, Lendváczky Zoltán, Rácz Mihály, Soós Emőke, Spergel Anna.

3. csapat

Szekeres Máté, Nikodémusz Hajnalka, Presits Tamás, Czumbil Emőke, Gyarmati Éva.