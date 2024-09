Elsőként a Lendváczky Zoltán, Rácz Mihály, Spergel Anna, Soós Emőke, Horgas Ráhel alkotta csapathoz osontam be; az érintettek az emeleti kisteremben olvasták a szövegkönyvet. Gráf Dorka Sötét van című drámáját ízlelgették; egy fénytelen, barátságtalan gyárépületből próbáltak kijutni, miközben odakint tombolt a vihar.

Délután már próbáltak is a bábos drámaíró verseny szereplői. Fotó: Bencsik Ádám

A párbeszédekből kitűnt: még a mennydörgés is jobb, mint az a belső világ, a fogság... A szabadulni vágyókat a víz is kiverte, annyira féltek, hogy „bent döglenek meg”, netán „megzabálják őket a patkányok”. Kiszabadulnak vajon? Vagy belőlük szabadul ki, szakad ki valami más a káromkodáson kívül? Pénteken kiderülnek a részletek, ahogyan a Gyarmati Éva, Presits Tamás, Czumbil Emőke, Szekeres Máté, Nikodémusz Hajnalka alkotta együttes művészi munkájának eredményéről is. A második helyszínen, a nagyszínpadon épp a technikusokkal, zenészekkel egyeztetett Fodor Orsolya rendező, aki csak úgy szórta az ötleteket a művésztársaival együtt. A tét nagy: időben színre kell szülni Drubina Orsolya Abrak a bajra című drámáját.

– Mindenkinek egy popcornhoz hasonló az állapota. A díszlet gerince ehhez mérten egy mikrohullámú sütő lesz, a fő hangeffekt meg a jól ismert pattogós zene – sorolta.

Zajlik a munka a színfalak mögött. Fotó: Bencsik Ádám

A „Mennyi feladat!” felkiáltáskor én is összeraktam fejben, hányfelé kell figyelni a „karnagynak”. Jó szereposztás, vizualitás (jelmezek, díszletek, színpadkép, világítás), zeneiség... A diskurzus alatt elveszítettem az időérzékem, így mire átértem a kúriában székelő, harmadik bandához, Rózsa Teodóra, Dupák Fanni, Biró Gyula, Fülöp Joci és Csortán Zsóka már szétszéledt. Egy szem művész ült csak közülük a verandán, tőle hallottam, hogy mindenki szorgosan vési a fejébe a szövegét. Meg azt is, hogy az Ecsedi Csenge rendezésével készülő Ott jön a kaszás bőven rejt izgalmakat. A főszereplő család egy autóban utazik, amiben sok a csomag, a naptej, meg a feszültség...

Idő nem sok: a drámai döntések, a következményeik láncolata pénteken ki kell, hogy csúcsosodjon.