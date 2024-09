A Munkácsy Emlékház szakmai vezetője, Laszkó Tímea elmondta, hogy Mester Gábor gyűjteményéből nyílt meg a Kalandok a múltban – A ládikától a ládáig című időszaki kiállítás. A Munkácsy Emlékház egy 19. századi kúria – az egykori Steiner-Omaszta-kúria –, és nemcsak azt igyekeznek bemutatni, hogy miként éltek akkoriban a kisnemesek, hanem azt is, hogy az akkori emberek milyen eszközöket használtak.

Fotó: Licska Balázs

A ládikától a ládáig, illetve minden, ami kapcsolódik az utazáshoz

Most a ládikáké és a ládáké lett a főszerep, amelyeket használtak például utazáskor, és mindehhez izgalmas történeteket is kerestek, például azt, hogy mikor volt az első gyorshajtás, vagy hogy miként tették meg 80 nap alatt a Föld körüli utat. De azt is megismertetik a közönséggel, hogy hogyan utazott egy 19. századi szupersztár, hogy milyen volt a világ első tankolása, hogy miért illik mesébe Louis Vuitton története, vagy hogy mi az a szuszék, és hogyan jött belőle az álomszuszék.

Ötven éve gyűjti a régiségeket Mester Gábor

Mester Gábor elmondta, hogy ötven éve gyűjti a régi tárgyakat, köztük a ládikákat és a ládákat, és hogy több százat számlál a gyűjteménye. Szemezgetett a kollekcióból, és a legszebbnek, legkülönlegesebbnek ítélt százat hozta el a Munkácsy Emlékházba. Sokféle, jellemzően 200-300 éves ládikával és ládával találkozhat a közönség, az ékszertartótól a kalaptartón át az utazások során használt méretes tárolókig, amelyek között van első világháborús katonaláda is.