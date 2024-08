Közleményük szerint idén egy új díjat alapítottak: a Szarvasi Vízi Színház Örökös tagja kitüntető címet Bodrogi Gyula, a Nemzet Színésze, Kossuth- és Jászai-díjas, kiváló és érdemes művész kapta, aki a díjat egy későbbi időpontban veszi át a Nemzeti Színházban. A legjobb előadás díját a Békéscsabai Jókai Színház Legénybúcsúja érdemelte ki. A legjobb rendezőnek Fekete Pétert, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatóját ítélték a Stars Like Pins On the Sky című előadás rendezéséért. A legjobb férfi főszereplő Dósa Mátyás lett a Szolnoki Szigligeti Színház Hajmeresztő című darabjában Victor Rosetti szerepéért. A legjobb női főszereplő díját Dimanopulu Afrodité érdemelte ki az Egri Gárdonyi Géza Színház Házasságszerző című komédiájában Mrs. Dolly Levi megformálásáért.

Lezárult a Szarvasi Vízi Színház 14. évada, mely 65 este alatt mintegy 72 ezer nézőt vonzott. Fotó: Szarvasi Vízi Színház

A legjobb férfi mellékszereplő Ragány Misa lett a szarvasi Cervinus Teátrum Sóska, sültkrumpli című darabjában a Művész szerepének megformálásáért. A legjobb női mellékszereplő díjat a Kecskeméti Katona József Színház Ne most, drágám! című előadásában Mrs. Frencham szerepéért Csombor Teréz kapta. A fesztivál legnépszerűbb színésze különdíjat Szomor György színész-rendező érdemelte ki a Monte Cristo grófja című előadásában nyújtott alakításáért. A darab 14 éve repertoáron van a teátrumban, a legtöbbet játszott előadásnak számít.

A Szarvasi Vízi Színházban végzett több éves háttérmunkájáért a Magyar Teátrum Különdíját Bősze Katalin érdemelte ki. Szarvas város különdíját kapta fiatal tehetség kategóriában László Rebeka egyetemi hallgató a Nemzeti Színház Az ibolya című egyfelvonásos művében nyújtott alakításáért. A legnépszerűbb előadás különdíjat a város a József Attila Színház Made in Hungária című produkciójának; a legjobb látvány különdíját pedig a Turay Ida Színház A makrancos hölgy című előadásának látványtervezéséért Darvasi Ilona ügyvezető igazgatónak, Príma-díjas jelmez- és díszlettervezőnek ítélte.

A 14. évad június 14-től augusztus 21-ig tartott; 25 színház 34 produkciója szerepelt benne, további 23 alkalommal várták a közönséget ingyenes programokkal. A 65 este alatt a rögtönzött statisztikák szerint mintegy 72 ezer néző tekintette meg az előadásokat, koncerteket, irodalmi esteket – írták.