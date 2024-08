Az eseményről a Facebook-oldalán számolt be a minap az intézmény. Mint írták, a mesére hangoló játékban mindenkinek meg kellett találnia egy-egy elrejtett diafilmes jegyet, mely után átmentek a múzeum mozitermébe, ahol Vizipók-csodapókos diafilmet vetítettek a résztvevőknek. Hozzátették, hogy ráadásként még egy Pöttyös Panni és egy Sicc! című mesét is levetítettek. A filmnézés után visszamentek a múzeum játékkiállítás termeibe, ahol mindenki elkészíthette saját vizipókját. A könyvtár bejegyzéséből az is kiderült, hogy diafilmjeik továbbra is kölcsönözhetőek, nemrég pedig újabbakkal bővültek, illetve diafilmes kvízük utolsó fordulója is augusztus végéig tart még.