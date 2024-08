A Madzagfalvi Napok keretében életre hívott hétfői főzőverseny előtt és az alatt is téma volt még az előző este, amikor is T. Danny és KKevin fellépésen annyi néző gyűlt össze, hogy kis túlzással egy gombostűt sem lehetett leejteni az eseményeknek helyet adó rendezvénytéren, ahogy a később színpadra lépő dj-k, ThomX és Dj Dominique által kevert zenékre is sok ezren buliztak az éjszakában.

Az első helyen a Békési Motoros Baráti Kör végzett babgulyással, a XXVI. Madzagfalvi Napokon. Fotó: Jenei Péter

Madzagfalvi Napok: finomságok készültek hétfőn

Magán a Békési Ízek Utcáján mintegy húsz csapat mérette meg magát, számos különleges étel készült, a helyi alapanyagok és hagyományok egyaránt szerepet kaptak a versengésen. A zsűrit Gyarmati Sándor, a békési egy személyben a Békés Vármegyei Polgárőrség elnöke, Várszegi Éva Margit, a Gál Ferenc Egyetem Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium megbízott igazgatója és Vidáné Endrődy Ildikó, a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola intézményvezetője alkotta. Gyarmati Sándor, mint a zsűri elnöke elmondta, az értékelés során számos szempontot vettek figyelembe. Az ételek állagára, természetesen az ízére, az illatára, az összhatásra egyaránt figyeltek. Ugyancsak értékelték a csapatok egységességét, a standokat, a tálalást.

Mint kiemelte, egészen kiváló ételek készültek, így nagyon nehéz volt meghozniuk a végső döntést a sorrendről.

A főzés alatt a Sztojka zenekar szolgáltatta muzsikát, illetve gondoskodott a jó hangulatról.

Színpadon a mulatós zene nagyágyúi

Az eredményhirdetést a délutáni órákban tartották. Az első helyen a Békési Motoros Baráti Kör végzett babgulyással. A második helyet a KeményMag szerezte meg, a csapat csülkös pacalt készített ínyenc módra. A harmadik helyen a bélmegyeri önkormányzat végzett birkapörkölttel. Emellett több különdíj is gazdára talált.

Délután pedig érkeztek a mulatós zene nagyágyúi, Márió a Harmónikás, Matyi és Hegedűs, valamint Kaczor Feri. Ezeknek a fellépőknek a műsorára is nagyon sokan látogattak ki, több ezres tömeg gyűlt össze.