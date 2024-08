Az idei Madzagfalvi Napok számos új elemmel gazdagodott, ezek egyike volt a Veterán Citroën és Peugeot gépjárművek bemutatója, illetve felvonulása a városban.

Madzagfalvi Napokat koncertek tették hangulatosabbá

Fotó: Jenei Péter

Madzagfalvi Napok, különleges autók, látványos felvonulás

Szabó Zoltán főszervező elmondta, úgy gondolták, hogy a Madzagfalvi Napok keretében helye lehet egy ilyen rendezvénynek.

– Szerettük volna megmutatni, hogy amikor elmegyünk egy-egy ilyen találkozóra, akkor mit látunk. Békés vármegyében nem igazán van hasonló program. Ezért próbáltuk megmutatni a lakosságnak, hogy a két autómárkából is van szép számmal – tette hozzá.

A találkozóra harmincegy autót hoztak el tulajdonosaik. A teljesség igénye nélkül jöttek Budapestről, Szegedről, Szatymazról, Egerből, Debrecenből és Székesfehérvárról is.

Szabó Zoltán kiemelte, az egyik legkülönlegesebb autó egy 1930-as gyártású Citroën volt, ami még nem volt restaurálva. Ki is lehetett próbálni, bár forgalomban már természetesen nem használható. A sok egyedi autó között szintén különlegesnek számított az a 405-ös Peugeot, amely már 500 ezer kilométernél többet tett meg, és a motorjához, illetve a karosszériájához még nem nyúltak. A látogatók ugyancsak megcsodálhattak egy nagyon szépen restaurált, 55-ös évjáratú Citroën Tractiont is.

Vízre szálltak

Úgyszintén új programnak számított a vízi-bemutató a Békési Kajak-Kenu Club gyermekcsoportjával az Élővíz-csatornán, a Bagoly vendéglő és a kulturális központ közötti szakaszon. Moldován-Garas Helga, a klub edzője elmondta, egy több elemből álló programmal készültek, amelyen 7-12 éves gyerekek bemutathatták, hogy mit sajátítottak el az edzéseken.

Közel 430-an a véradáson

Folytatódott a pénteken kezdődött Madzagfalvi Véradás is, amelyen végül nagyon nagy számban, 428-an jelentek meg. A Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei Területi Szervezete és a BARTAIR alapítvány közösen szervezett eseményén, a szombati napon is nagyon sokan segítettek. A hagyományokat megőrizve az Ambrus György olimpiai aranyérmes, Venesz-díjas mesterszakács vezette Békés Megyei Culinary Team is részt vett a véradáson.