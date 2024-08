Nincs Békéscsabán augusztus 20-ai ünnepség a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar nélkül, hiszen most is a zenekar indította térzenével, a Viharsarki Mazsorett és Táncsport Egyesület közreműködésével a programsorozatot. Döge Csaba is megerősítette, hogy az elmúlt években ők fújták a muzsikát, ha esett, ha fújt, ha sütött. A próbákat augusztus elején kezdték el, és szerinte mindig kihívás, hogy azok is élvezzék az indulókat, akik ötven éve fújják azokat, illetve azok is, akik először találkoznak a kottával.

Nincs Békéscsabán augusztus 20-a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar nélkül. Fotó: Bencsik Ádám

A zenekari tagok különböző élethelyzetekből érkeznek, különböző korosztályokat képviselnek. A próbákon és a fellépéseken azonban eggyé válnak. Mohácsiné Szeverényi Ágnes a zenekar oszlopos tagja, ebbéli pályafutását a Körösparti Junior Fúvószenekar berkein belül kezdte. Nagyon szereti a próbákat és a fellépéseket, mindegyik alkalom adrenalinlökettel ér fel számára, mosolyogva hozzátette, szerinte függőséget is okoznak. Csúcspontként, a leginkább felemelőként és örömként említette azt, amikor a Himnuszt játsszák, így volt ez augusztus 20-án is Békéscsaba főterén.

Széles repertoárral rendelkezik a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar

Természetesen egy-egy ilyen fellépés nem ad arra lehetőséget, hogy a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar megmutassa, hogy milyen széles repertoárral rendelkezik, ilyenkor az alkalomhoz illő, az ünnepséghez méltó muzsikával jelentkeznek.

Döge Csaba viccesen mondta, hogy ő dönt arról, hogy mit vegyenek fel a zenekar kínálatába, szerinte sok szempontot figyelembe kell venni. Folyamatosan gondolkodik, hogy mikor mit játsszanak, hogy milyen koncert következik, hogy milyen aktuálisan a zenekar összetétele. Igyekszik úgy válogatni, hogy szeressék a gyerekek és a felnőttek is az általa kiválasztott muzsikát. Nagy szerencse szerinte, hogy szinte mindent megírtak fúvószenekarokra is, így több lehetőségük van, mint például a szimfonikus zenekaroknak.

Mohácsiné Szeverényi Ágnes dicsérte Döge Csabát, hogy milyen széles rálátással bír a zenére, hogy folyamatosan kutakodik. Hangsúlyozta, hogy bár a műsorválasztás a szakmai vezető feladata, például egy-egy tag által kért mű is bekerülhet a repertoárba, tehát figyel a kívánságokra, tisztában kell azonban lenni azzal, hogy nem minden hangszerelés megfelelő. Kapcsolatban vannak a mai zenével is, példaként hozta fel, hogy Pribojszki Mátyással, valamint zenekarával nagy sikerű koncertet adtak idén a Csabagyöngye Kulturális Központban.