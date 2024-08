Hegedűsök 36 perce

Orosházi tehetséges hegedűsök mesterkurzuson

Budapesten a Fesztivál Akadémia Budapest szervezésében a The Festival of Reflections nagyszabású programot július közepén bonyolították le. Ott lehettek Orosházáról a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola hegedű szakos fiataljai is.

Csete Ilona Csete Ilona

Hegedű szakos diákok élhettek a lehetőséggel. Fotó: Illusztráció/Shutterstock

A fővárosi rendezvény művészeti vezetője volt Kelemen Barnabás és Kokas Katalin hegedűművész. Ennek részeként a Summerfest mesterkurzusán az Orosházi Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola két hegedű szakos diákja, Jónás Alíz és Kunos Maja is részt vehetett. A diákok jutalmul kapták egy korábbi versenyen elért kiváló eredményük alapján a mesterkurzuson való részvételt – fogalmaznak az iskola közösségi oldalán.

Jankó Zita tanárnő növendékei 2024. áprilisában szép eredményeket értek el a II. Halász Ferenc Országjáró Tehetségkutató Hegedűverseny szegedi állomásán, ahol Jónás Alíz arany, Kunos Maja ezüst minősítést kapott. A nyári kurzus a két fiatal szakmai fejlődése szempontjából pedig egy újabb lépcsőfok volt.