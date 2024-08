Dr. Elek Tibor elmondta, a Gyulai Várszínház Művészeti és Társadalmi Tanácsadó Testülete pénteken évadzáró ülésén értékelte az 61. évad programjának megvalósítását.

Dr. Görgényi Ernő és dr. Elek Tibor értékelte a Gyulai Várszínház 44 programot tartalmazó idei évadát. Fotó: Kiss Zoltán

Gyulai Várszínház: telt házak, többször kellett pótszékezni

– Minden helyszínen, a várszínpadon, a tószínpadon, az Erkel Ferenc Művelődési Házban és a kamarateremben is több teltházas előadásunk volt, az előadások 40 százaléka telt ház mellett zajlott. A Tószínpadon háromszor kellett pótszékezni – fogalmazott.

Dr. Elek Tibor kifejtette, a tanácsadó testület tagjainak egyöntetűen az volt a véleménye, hogy a Gyulai Várszínház az elmúlt évekhez hasonlóan gazdag, sokszínű, a nézőszámot, a jegyárbevételt, a közönség és szakmai véleményeket tekintve pedig még azoknál is sikeresebb évadot rendezett meg.

A focival is felvették a versenyt

– A nézőszám és a jegyárbevétel évad közben is látható magas száma lehetővé tette a színház számára kezdvezményes jegyek felajánlását a partner intézmények dolgozói, nagycsaládosok, egyedüli szülős családok, pedagógusok, kórházi dolgozók számára, akik örömmel éltek is a lehetőséggel – folytatta a gondolatot. – A színház saját bemutatói és vendégelőadásai eredményesen vették fel a versenyt még a futball EB mérkőzéseinek és a párizsi olimpia versenyszámainak közvetítéseivel is. Az előadások magas színvonalát mutatja, hogy a nézői visszajelzések a legkülönbözőbb előadásokat jelölték meg számukra maradandó élményként.

Saját bemutatók sora

Az igazgató kitért arra, hogy az előző évekhez hasonlóan nagy érdeklődés övezte a három színházi fesztivál, az Erdélyi Hét, a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválja, az Örkény István Napok előadásait és a négy új bemutatót.

Dr. Elek Tibor külön kiemelte a négy saját bemutatójuk sikerét. Az Ártatlanok – Levelek a Kner család életéből 1938-1946 című felolvasó-színházi ősbemutató, Hegedűs D. Géza rendezésében, a Vígszínház kiváló művészeinek előadásában, a maga műfajában egyedülálló sikert aratott. A Pénelopeia című a Maladype Színházzal közös ősbemutatót, Balázs Zoltán rendezésében, Budapesten és Gyulán is egyöntetű elismeréssel fogadta a közönség is, a szakma is. Több külföldi fesztiválszereplésre meghívást kapott már az előadás. Az Erkel és a felkelés című darabot Győrei Zsolt és Schlachtovszy Csaba a színház felkérésére írta. A debreceni Csokonai Nemzeti Színházzal koprodukcióban, bemutatott dalos bohóság Gyulán nemcsak a helyi vonatkozások miatt, hanem a virtuóz irodalmi szöveg, Zakariás Zalán rendkívül ötletes rendezése és a parádés színészi alakítások miatt is hatalmas siker volt, méltán szerepel majd ősztől a debreceni színház repertoárjában. szerepel majd. A Matei Vişniec Bohóc kerestetik című darabjából a Gyulai Várszínház saját fejlesztésében létrehozott előadás az alkotói szándékoknak megfelelően, Béres László rendezésében, olyan jutalomjáték lett a három idős marosvásárhelyi színész, Győrffy András, Kárp György, Szélyes Ferenc számára, amely a közönséget, a jelenlévő kritikusokat is magával ragadta. Az előadás továbbjátszását, forgalmazását a színház maga szervezi a továbbiakban.