Persze ahhoz, hogy mindez sikerüljön, kellett neki is egy „segítség”. Egy szerető, okos feleség.

– Mint tudjuk, minden sikeres férfi mögött egy nő áll. Ez teljes mértékben igaz nálam is – hangsúlyozta Ádám. – Feleségem, Marika dinamikus, okos, határozott NŐ. Nagybetűs NŐ, aki nélkül ma nem tartanék ott, ahol tartok. Marikát 1991-ben ismertem meg, akinek temperamentuma, határozottsága és persze a szépsége is elvarázsolt. Szerelem volt első látásra, ami azóta is tart. Összefonódott az életünk és a munkánk. Szerelmünket kislányunk, Zsüliett születése pecsételte meg. A Fásy Birodalom alapköveit hárman, Zsüliett, Marikám és jómagam fektettük le. Itt tartok most, de ne higgyék, hogy ezzel vége! Sok új és érdekes ötletet tartogatunk mi, a Fásy család. Ez a mi utunk. Tartsanak velünk!