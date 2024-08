A szakember a Beol.hu kérdésére kiemelte, több mint öt éve folyik Szarvason egy országos közösségi régészeti mozgalom, mely során a civilek a múzeummal együtt tevékenykednek a különböző régészeti, így az érme feltárások során is, ő is ennek köszönhetően került ide.

Csesznak Zsolt, az érmekiállítás kurátora mesélt a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeumban nyílt időszaki tárlat érdekességeiről.

Fotó: Vincze Attila

Minden egyes érme GPS koordinátát kap

– Öt éve kutatjuk Kelemen Gábor barátommal együtt fémdetektorral a Szarvas környéki lelőhelyeket és eddig nagyon szép eredményeket értünk el, hiszen több ezer érmét sikerült összegyűjtenünk a szántóföldekről. Ennek azért van nagy jelentősége, mert a vegyszerezés, a mezőgazdasági művelés óriási károkat okoz a lelőhelyeken hánykolódó érem, illetve más régészeti anyagokban is – fogalmazott Csesznak Zsolt. Mint mondta, ugyanakkor ez nem azt jelenti, hogy mélyről szedik fel az érméket, hanem inkább a felszínről, mintegy 25 centiméter mélyről gyűjtik össze a leleteket. Megjegyezte, a dolog különlegessége abban rejlik, hogy minden egyes darabot gondosan dokumentálnak, valamint GPS koordinátákkal látnak el, majd térképre teszik őket azért, hogy a kutatók is hozzáférhessenek. Ez pedig szerinte egyedülálló a maga nemében, még európai szinten is.

A Magyar Nemzeti Múzeum is besegített a kiállítás létrehozásában

A kutató kifejtette, ugyan az eddig előkerült több ezer darabos érmegyűjteménynek csak egy részét dolgozták fel, azonban már ez az anyag is megfelelő alapot adott arra, hogy bemutassák Szarvas 1700 éves történetét, érmékben elmesélve. – A tárlat szépen lefedi ezt az időszakot, hisz nagyon gazdag leletanyag került elő a római korból, az Árpád-korból, a késő középkorból és a török korból, egyedül a népvándorlás kora, ami kicsit foghíjas, de a Magyar Nemzeti Múzeum kisegített bennünket 49 darab érmével, így ezt az űrt is be tudtuk tölteni a kiállításban – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy a közel 1500 darabos tárlat legérdekesebb és egyben legnagyobb része Dézséről került elő tavaly, illetve tavalyelőtt, ami összesen 816 darab 15. századi ezüstérmét jelent.

Tavaszig is látogatható marad a kiállítás

A tárlat az előzetes tervek szerint augusztus 30-ig látogatható, azonban minden bizonnyal jövő tavaszig is megtekinthető marad a Szarvas éremkincsei című kiállítás a Tessedik Sámuel Múzeumban.