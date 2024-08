Az öt napos táborban – melynek központi helye a Szlovák Közösségi Ház, Emlékház volt – 40 gyermek vett részt.

Szlovák gyermektábor Csorvás

A szervezők gazdag programot állítottak össze, így voltak ügyességi játékok, és a gyerekek megkóstolhatták az ízletes fánkfélét, a tarkedlit is. Látogatást tettek a csorvási evangélikus templomban, ahol népes csapatukat Zsíros Lilla lelkésznő kalauzolta el. Megnézték Békéscsabán a Meseházat és a Szlovák Kultúra Házát is.

Gyakorolhatták a szlovák nyelvet is, de a Kesjár Mátyás vezette Csabaszabadidért Polgárőr Egyesülete révén ügyességi versenyen is részt vehettek. Oláh Zsolt, a Csorvási Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke a tűzoltás folyamatát mutatta be.

Zárásként egy tenyérnyomdás közös képet készítettek, majd az oklevelek átadása után elkövetkezett a búcsúzás ideje. Az elégedett gyerekarcokat látva azonban biztosak lehetünk abban, hogy a jövő nyárra tervezett 3. Szlovák néprajzi, kézműves és hitéleti táborba sokan visszatérnek közülük.