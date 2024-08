Bringás vándortábor 1 órája

Muzsikaszó töltötte meg a Munkácsy emlékházat – videóval

A Bringás vándor csapatok rendre betérnek a békéscsabai Munkácsy Emlékházba is, így volt ez a napokban is, de ezúttal muzsikaszó is felcsendült.

A Munkácsy emlékház az egyik célpontja a bringás vándoroknak. Fotó: Beol-archív

„Nemrég ismét nálunk járt egy Bringás Vándor csapat, és újra muzsikaszó töltötte meg az emlékház Vörös szalonját” – írták az intézmény közösségi oldalán.