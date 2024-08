Kiszely András, a békéscsabai szlovák önkormányzat elnöke elmondta, hogy igyekeznek feleleveníteni a régi csabai szlovák hagyományokat. Ennek fényében szervezték meg immár ötödik alkalommal az aratóbált, ugyanis egykor szokás volt, hogy a nagyobb gazdák az aratás lezártával mulatságokat tartottak, amelyekre meginvitálták az aratásban résztvevőket.

Az aratókoszorú érkezésével kezdődött meg az aratóbál a Szlovák Kultúra Házának udvarán /Fotó: Bencsik Ádám/

Nagy érdeklődésre tartott számot az aratóbál

Hozzátette: a programon mintegy kétszázan vettek részt – képviseltette magát egész Békéscsaba szlováksága, hiszen érkeztek a belvárosból, Fényesről, Gerláról, Jaminából és Mezőmegyerről is – és a menü tradicionális toros káposzta volt. Közben a talp alá valóról Lustyik István és Zsótér Csaba, a Melody együttes gondoskodott.

Évadot zártak és nyitottak a programmal

Megjegyezte: az esemény évadzáró és szezonnyitó is volt egyben. Az elmúlt időszak, a nyár tele volt rendezvényekkel, a szlovák önkormányzat tevékeny szerepet vállalt azon az ünnepségen is, amelyet annak apropóján tartottak, hogy 200 éve szentelték fel az evangélikus nagytemplomot. A közeljövő eseményei közé tartozik a Békében Békésben, amely ezentúl Csabai Szlovák Vásár néven fut, de készülnek a Csabai Kolbászfesztiválra is.

A munka mellett az ünneplés is építi a közösséget

A Csabai Szlovákok Szervezetének elnöke, Püski-Liker Bence hangsúlyozta: szimbolikus volt, ahogy meghozták az aratókoszorút a Szlovák Kultúra Házának udvarára, hiszen azzal a Csabai Szlovákok Szervezetének elnöksége, valamint a békéscsabai szlovák önkormányzat a közelmúltban, a nemzetiségi voksoláson megválasztott tagjai érkeztek. Hozzátette: a mulatság azt is jelképezte, hogy nemcsak a munka, hanem az ünneplés is közösséget építő, összetartó erővel bír.