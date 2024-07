A második világháborúval kapcsolatos helyi eseményeket, történeteket mutatnak be a kiállításon. A tárlat anyaga 80-90 százalékban Békés vármegyéből származik, egyrészt magángyűjtők közreműködésének hála, másrészt pedig a Munkácsy Mihály Múzeum saját gyűjteményéből – ismertette dr. Bácsmegi Gábor igazgató, A mi háborúnk – Békés vármegyei történetek a második világháborúból című kiállítás egyik kurátora a szombati tárlatvezetésen.

A mi háborúnk – Békés vármegyei történetek a második világháborúból című kiállításban tartott tárlatvezetést szombaton dr. Bácsmegi Gábor, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója. Fotó: Licska Balázs

Trianonnal indul a második világháborús kiállítás

Elmondta, hogy az első világháborút lezáró trianoni békediktátum megelőlegezte a második világháborút, minden politikai, katonai szereplő a revízióra törekedett. A Nem, nem, soha szlogen Károlyi Mihály kormánya idején terjedt el. Bár maximalizálták a katonaság létszámát, trükköket vetettek be, majd elindult egy olyan hadsereg fejlesztése is, amely szükség esetén bevethető a csehszlovákok, a románok és a jugoszlávok ellen – azonban nem a szovjetekkel szemben.

1939. szeptember 1-jén Hitler megtámadta Lengyelországot, majd 1941. június 22-én a Szovjetuniót is, és aznap hadba lépett Románia és Olaszország is a németek szövetségeseként. Június 26-án felségjelzés nélküli gépek bombázták Kassát, ezt követően hadba lépett Magyarország is. Az igazgató mutatott is a magyar hadseregben rendszeresített tárgyakat, ezek közül érdekesség egy repülőtiszti tőr vagy például egy harckocsis oklevél.

Nem osztották ki a felszerelést a magyaroknak

1942-ben felállították a második magyar hadsereget is, amely a hiedelmekkel ellentétben kellően felszerelt volt – persze nem a németekhez vagy a szovjetekhez mérten –, ám a felszerelést nem osztották ki – folytatta dr. Bácsmegi Gábor. Közben a németek 1943-ban kidolgoztak egy tervet Magyarország megszállására, ami 1944. március 19-én valósággá is vált. A zsidókat előbb sárga csillag viselésére kötelezték, majd gettókba kellett vonulniuk, Békéscsabán ez inkább kijelölt házakat jelentett.

Robbanó játékokat, mérgezett cukorkát is dobáltak?

A szövetségesek elkezdték bombázni Magyarországot – az viszont csak a propaganda része volt, hogy robbanó játékokat, mérgezett cukorkákat dobálnak. A kiállítás keretében, a padlón elhelyezték óriási méretben azt a fényképet, amely 1944. szeptember 21-én készült azon B–17-es bombázók egyikéről, amelyek a békéscsabai vasútállomást vették célba. Két etapban érkeztek: az első sorozatban pontosan céloztak, ám a másodikban a porfelhő miatt nem, így pusztult el a Kakas szálló is. Érdekesség, hogy később, akkor, amikor immár a szovjetek kezében volt, a németek is bombázták a békéscsabai vasútállomást, hiszen fontos közlekedési csomópontnak számított.