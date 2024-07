Kálmán Tibor, Békés polgármestere elöljáróban elmondta, a Gödör egyszerre szolgál programok helyszínéül, és egyszerre alakult Sportgödörré ezen a nyáron, hiszen az érdeklődők ott nyomon követhették a labdarúgó Európa-bajnokság mérkőzéseit, illetve ezekben a hetekben az olimpia közvetítéseit tekinthetik meg az Élővíz-csatorna mellett található rendezvénytéren, és a street art kiállítás is komoly érdeklődésre tarthat számot.

Kálmán Tibor és Novák Attila a különleges Street art kiállítás megnyitóján. Fotó: Imre György

– A kiállításon bemutatott fotók is mutatják, hogy egy nagyon sokszínű hely a Gödör – tette hozzá. Kiemelte, hogy az intézménybe nagyon sok békési fiatal, békési diák is jár. Mint mondta, többeket ismer, akik az iskolában sajátították el a fotózás alapjait. Hangsúlyozta, nagyon szívesen adtak otthont a különleges tárlatnak, és – fogalmazott – biztos benne, hogy akik ellátogatnak a Gödörbe, az alkotásokat is megnézik, megcsodálják majd.

Street art kiállítás izgalmas helyszínen

Novák Attila, az intézmény művészeti munkaközösség-vezetője elmondta, amikor rendezték, állították a kiállítást, rájöttek, hogy a tárlatot egy nagyon izgalmas, érdekes helyen mutathatják be.

– Biztosan nagyon sok békési fogja a helyszínen élvezni azt a színes kavalkádot, képet, közvetítést, amelyet majd az olimpia biztosít. Az olimpiai innen nem más, mint színtiszta vizualitás, ezért úgy gondoltuk, hogy miért ne hozhatnánk ide mi is egy olyan kiállítást, ami ehhez a színes, nagyon erőteljes képanyaggal jelenik meg ebben a térben. Nem kilógva, hanem hozzátéve az atmoszférához – fejtette ki Novák Attila. – A Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum művészeti tagozatának alkotásai tekinthetők meg. A tagozatra nagyon sok békési diák járt és jár, illetve van olyan munkatársuk is, aki valamikor az alapokat egy békési vizuális műhelyben kapta, és az ott elsajátított tudás a későbbi szakmai munkáját meghatározta.

Szabadtéri tértárlat

Kiemelte Békésen jelenleg is több kis vizuális műhely működik. Külön szólt a nagy múltú békési művésztelepről, illetve azokról a művészekről, akik békésiek vagy Békésnek adtak hírnevet.