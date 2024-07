– A román nyelv mellett ez egy nagyon fontos pillér számunkra – tette hozzá Kozma György. – Idén hat településről, Méhkerékről, Elekről, Gyuláról, Kétegyházáról, Battonyáról és Körösszakálról nyolcvan gyermek van jelen a bentlakásos Országos Román Hagyományőrző és Néptánctáborban. Öröm számunkra, hogy az elmúlt években mindig növekedett a jelentkezők létszáma. Az első táborba negyven diák jött el, mostanra pedig ezt a számot sikerült megdupláznunk. Sajnos muszáj volt egy limitet is meghúznunk.

Idén hat településről érkeztek résztvevők az Országos Román Hagyományőrző és Néptánctáborba Fotó: Bencsik Ádám

Országos Román Hagyományőrző és Néptánctábor kiváló oktatókkal

Mint kifejtette, ebben az évben is kiváló néptáncoktatók, koreográfusok, Nedró János, Bágy György, Netye György, Grósz György foglalkoznak a diákokkal, tanítják a táncokat. Emellett a hagyományos magyarországi román népdalok, énekek is szerepet kaptak, amelyeket Pojendán Gergő tanított meg a résztvevő fiataloknak.

Kozma György kiemelte, a felső tagozatos általános iskolás gyerekek ebben az évben is nagyon lelkesen, energikusan, intenzíven gyakorolták és tanulták a táncokat, amelyeket csütörtökön este egy nagyszabású gálaműsor keretében mutattak be a szülőknek, az érdeklődőknek.

Könnyedebb programokkal is készültek a vakációra

– A tánctanulás mellett könnyedebb programokat is beépítettünk a táborba, hiszen a vakáció idején járunk – folytatta a gondolatot Kozma György. – Városnézésére, helyi kulturális intézmények megtekintésére egyaránt lehetőség nyílt. Moziestet szervezünk, könnyűzenei koncert is színesítette a hét eseményeit. A tábort pedig pénteken strandolás zárja a Gyulai Várfürdőben.

A tábort a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata a kulturális és művelődési intézményével közösen szervezte.

– Látva a nagy érdeklődést, tervezzük, hogy jövőre román nyelvi kurzusokat is beépítünk a programba, hiszen erre lehet igény, illetve a román nyelv használatát mi magunk is nagyon fontosnak tartjuk – hangsúlyozta.