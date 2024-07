Több mint 17 óra buszozás után érkeztek meg az orosházi fúvósok a Montenegró déli részén fekvő Utjehába.

A zenészek a turnéjuk során térzenével lepték meg a helyieket, a turistákat. Fotó: Orosházi Fúvószenekar

– Már a szállás megközelítése is kalandos volt, ugyanis a meredek kis utcába nem tudott felmenni az autóbusz. De a zenészek soha nem esnek kétségbe: gyalogos hegymenetbe váltottunk és magunkkal húztuk a bőröndöket. Már ez a kis akció is rengeteg poén forrása volt, de a kaptatós séta után a látvány mindenért kárpótolt bennünket – emlékezett vissza Kovács Péter Dávid, az Orosházi Fúvószenekari Egyesület elnöke.

A zenekar régen volt hosszabb turnén külföldön, s bár idén nyárra volt meghívásuk Montenegróba, de az meghiúsult.

– Ha már elterveztük a tengerparti utazást, úgy döntöttünk, megoldjuk magunk. Azt is elhatároztuk, hogy az idei turné elsősorban a pihenésről szól, ennek fényében szerveztük a programokat is – tette hozzá Kovács Péter Dávid.

Zene a medenceparton, taps az erkélyről

Az elmúlt évek teljesítménye alapján nagyon megérdemelte a zenekar ezt az utazást. Így látta ezt karmesterük is.

– Az aktív zenélés helyett a csapatépítésen volt a hangsúly. Bár a terveinkben két fellépés szerepelt, a helyi hatóságokkal és programszervezőkkel hosszú hetek egyeztetése után sem sikerült megegyezni, így ezt elengedtük és a szállásunk teraszán adtunk rögtönzött térzenét. Nem is bántuk meg, már az első szám alatt kijöttek a vendégek az erkélyekre, hangos tapssal, ovációval, fütyüléssel jutalmaztak bennünket és a szállás tulajdonosa is elégedetten videózott a medence partjáról. Sőt, egy vajdasági magyar felajánlotta, jövőre leszervezi nekünk a tengerparti turnét, annyira tetszett neki. Reméljük, tartja is a szavát – összegezte egy mosoly kíséretében Debreczeni Márk.

Bulihajó, kirándulás, sok poén

A zenekar montenegrói turnéját tulajdonképpen ezzel a három szóval (bulihajó, nevetés, kirándulás) is össze lehetne foglalni, de természetesen ennél sokkal több minden történt – fogalmaztak közösségi oldalukon a zenészek.

A szálláshoz közeli Bar városába is elutaztak, ahol megnézték az ortodox Szent Jovan Vladimir templomot, majd Stari Bar középkori erődjét járták be alaposan. Harmadnap hosszú buszozás következett, az úti cél Tivat volt, ahol hajóra szálltak. Az első megálló a Szirti Madonna szigete volt.