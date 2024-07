Martyin Emília, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatóhelyettese elmondta, hogy a szakma számára az állandó és időszaki tárlatok mellett a vándorkiállítások is fontosak, több ilyen tárlat is helyet kapott az elmúlt időszakban a békéscsabai intézményben, valamint a múzeum szintén készített ilyen kiállításokat. Az űrből érkező meteoritokat, illetve a föld mélyéről előkerülő ásványokat bemutató tárlatok egy egységgé váltak, azaz összesimult az ég és a föld. A kiállításokhoz kapcsolódóan színes programokat is kínál a múzeum augusztus 17-én.

Szklenár Tamás, a Magyar Meteoritikai Társaság alelnöke beszélt a meteoritokról is a Bolygósztori – a Naprendszer keletkezése meteorit mintákba rejtve, valamint az Ásványok világa című kiállítások megnyitóján

Ezt kell tudni az ásványokról

Az Ásványok világa című kiállítást Gulyás Péter, a Magyar Minerofil Társaság Békéscsaba Városi Ásványgyűjtő Körének titkára nyitotta meg. A békéscsabai kör több mint 30 éves múltra tekint vissza, és immár közel száz kiállítást rendeztek, a mostani tárlatra a kör három tagjának gyűjteményéből szemezgettek, számos érdekességgel lehet találkozni. Elmondta, hogy az ásványokat a kémiai összetételük alapján rendszerezik. Szólt a kristályképződésről, arról, hogy az eltorzult kristályszerkezeten máshogy törik a fény, mint a tisztán.

Mik azok a meteoritok?

A Bolygósztori – a Naprendszer keletkezése meteorit mintákba rejtve című tárlatot a Magyar Meteoritikai Társaság alelnöke, Szklenár Tamás mutatta be. Hangsúlyozta, hogy az ásványokhoz hasonlóan a meteoritok sem kövek, egyszerűen úgy lehet fogalmazni, hogy a meteoritok olyan kőzetek, amelyek a világűrből érkeznek. A világűrben keringenek, majd 26 ezer kilométer/órás sebességgel belépnek a Föld légkörébe. Elkezdenek lelassulni, a környezetük felforrósodik, a felszínre megérkező darabok belseje azonban fagyott, csak a külső vékony rétegük forró.

Naponta 10-100 tonnányi anyag érkezik a Földre a világűrből, a nagy része azonban por, illetve sok a vízbe zuhan. A legjobb lelőhelyeknek a sivatagokat nevezte, azok közül is Északnyugat-Afrikát. Körbe is adott két meteoritot, amelyek 4,5 milliárd évesek, mint kiemelte, idősebbek a Földnél is. A meteoritoknak sok típusa van, és három nagy csoportot lehet megkülönböztetni: ezek

a kondritok – ezek vannak döntő többségben –,

a primitív akondritok,

az akondritok.

Hozzátette: a meteoritok segítségével a Naprendszer keletkezéséről is lehet beszélni.