Két részből áll a Békéscsabai Napsugár Bábszínház otthona

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház otthona két részből áll: egy újonnan épített részből, valamint az egykori, felújított Ursziny-Beliczey-kúriából. A Gyulai út másik oldalán álló rezidenciához, a Steiner-Omaszta-kúriához hasonlóan ez is az 1840-es években épült, érdekesség, hogy teljesen szimmetrikus. A második világháború idején a szovjetek töltőállomásként, raktárként használták, majd népi kollégium kezdte meg működését itt, később pedig irodáknak adott otthont.

Nagy Ildikó, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház munkatársa elmondta, hogy a helyi bábegyüttest 1949-ben alapították, felnőttek és gyermekek egyaránt szerepeltek benne. Az együttes vezetését 1961-ben vette át Lenkefi Konrád, otthon készítette az előadásokhoz a bábokat. Az együttes nemzetközi sikereket is elért, ám 1995-ben megszűnt. Az önkormányzat 2005-ben döntött úgy, hogy a hagyományt folytatva szükség lenne bábszínházra, így megalapították.

A Békéscsabai Napsugár Bábszínház tavaly költözött be újonnan létrejött otthonába a Jókai színház épületéből. Megmutatta a 70 férőhelyes kistermet, amely főleg próbáknak, de előadásoknak is otthont ad, a zsinórpadlást, a 120 férőhelyes nagytermet; és beszélt arról is, hogy miként készül egy bábelőadás. Működik úgymond lány- és fiúműhely egyaránt, amelyekben a bábok és a kellékek születnek, van, hogy a fiúk is varrnak, van, hogy a lányok is fúrnak, faragnak.

Kétszer is megszégyenült Munkácsy Mihály titkos szerelme előtt

A Széchenyi utcát és a Gyulai utat összekötő Munkácsy hídnál Juhász Zoltán, a Békés Megyei Könyvtár igazgatója két legendás történetet is felelevenített.