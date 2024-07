Beol podcast 34 perce

Ezeket a könyveket, programokat ajánlják a könyvtárban

Bár bizonyos tekintetben szünetet tartanak, nyáron is folyamatosan nyitva van a Békés Megyei Könyvtár, és számos programmal várják az érdeklődőket, a kicsiktől a nagyokig. És ha máskor nem is, szabadság ideje alatt azért mindenki betesz a bőröndjébe egy könyvet, olvas egy kicsit. De hogy mit is érdemes, arról Juhász Zoltánt, a Békés Megyei Könyvtár igazgatóját kérdeztük.

Juhász Zoltán igazgató beszélt könyvekről, programokról is Fotó: MW

Juhász Zoltán igazgató elmondta, hogy a Békés Megyei Könyvtár rengeteg új könnyel rendelkezik, ezek közül hármat emelt ki: Jonathan Wilson A magyar futball aranykora című kötetét;

Beh Mariann Halmesék – Kalandozások az édesvízi halak izgalmas világában című mesekönyvét;

valamint érdekességként a Penge az új életem című puhatáblás mangát, képregényt. Elmondta, hogy augusztus 3-ig zárva tart a kölcsönzőtér, ugyanis 680 négyzetméteren újul meg a padlószőnyeg. A nyári időszakban sok-sok rendezvényt szerveznek a bibliotékában, ezek közül kiemelte, hogy augusztus 9-én ismét csillaglest tartanak. A párizsi olimpia ideje alatt, augusztus 11-ig Könyvtári Olimpiát hívnak életre, különféle versenyszámokban, nyereményekért.