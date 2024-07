A Békés Megyei Képzőművészeti Szabadiskola Egyesület immár 30 éve szervezi a településen a Képzőművészeti Alkotótábort, amelynek jelentős múltja van, hiszen az ezt megelőző években a művelődési ház indította el a kezdeményezést.

Csoportkép az alkotótábor művészeiről: jó hangulatban zajlik Kétegyházán a munka.

Az alkotóműhely tartalmi munkája a résztvevők felkészültségi fokára épül, hiszen vannak hivatásos művészek és olyanok is, akik szakkörökben, különböző táborokban ismerkedtek meg a szakmai alapokkal. Az alkotótábor lényege az élményszerzés és annak megörökítése tanári, korrektori segítséggel.

Az idén is nemzetközi a tábor: Aradról és Belényesről is érkeztek művészek, valamint az ország különböző településeiről (Karcag, Szekszárd, Budapest, Gyula, Békéscsaba, Csongrád). Kreatívan, nagy lelkesedéssel dolgoznak – a nagy forróságban is – a résztvevők két szekcióban: festők és tűzzománc alkotók. A szervezők minden évben meghatároznak egy témát, amely köré a tematika épül, 2024-ben a jelképek és szimbólumok alkotják a fő szakmai irányvonalat. Az esemény minden évben kiállítással zárul a résztvevők által adományozott alkotásokból, az idei megnyitója július 19. 18 óra.