Az első fellépő csapat a Hendrix Projekt (Lamm Dávid, Tomor Barnabás, Molnár Dániel) sajátosan, a saját stílusukon átszűrve, értelmezve közvetítette Jimi Hendrix egyedi zenei nyelvét, hozták hozzánk ismét közel a bluesos, jazzes, funkos alapritmusokat, a pszichedelikus hangzást – írja a Gyulai Várszínház Facebook-oldala.

Fotó: Kiss Zoltán

Az est második fellépője, a Message to Hendrix (Petendi Tamás, Bűdi Szilárd, Kottler Ákos) csapata erőteljes, autentikus élményben részesítette közönségét. A hendrix-i hagyományoknak megfelelően elementáris erővel, velőt rázó hangerővel csaptak a húrok közé, amit leginkább a már őszülő halántékú, egykori hippikorszakot képviselők vettek igencsak jónéven. Olyannyira, hogy ráadást is kiprovokáltak a zenekartól. Petendi Tamás bravúrosan hozta Hendrix minden virtuozitását. Pedálok, torzítók, harapós riffek elmaradhatatlanok voltak, sőt, még fogaival is tépte a húrokat és igen, a háta mögött is gitározott.