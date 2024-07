Kutyák és lovak

– Idén a Végvári Napok egyik leglátványosabb programjába, a felvonulásba lovasokat és kutyákat is beszerveztünk – tette hozzá. – A lovasok a Gömöri Lovas Népi és Hagyományőrző Egyesület tagjai, akik szombaton délelőtt önálló bemutatót is tartanak. Az előadás címe A gömöri lányok elrablása. A lovasok részt vesznek a szombaton 18.30-kor, vasárnap pedig 16 órakor kezdődő várostromban is. A kutyák tulajdonosa Czeher György, aki szintén tart majd előadásokat.

Ahogy már szó volt róla, szombaton 18.30-tól felidézik a gyulai vár 1566-os ostromát. Másnap, vasárnap 16 órára pedig több mint 100 évet ugranak az időben, és megtörténik az erődítmény 1695-ös felszabadítása. Az eseményeket prof. dr. Csikány Tamás hadtörténész, egyetemi tanár kommentálja majd.

Bagossyék és az EDDA is koncertet ad

Kovács Ágnes szólt arról, hogy újdonság lesz a gasztronómiai program is. Pénteken 17 órától A középkor asztala – különleges ételek, furcsa szokások, ma is használható receptek címmel dr. Lovász Emese Anna régész tart előadást a gyulai várban. Szombaton és vasárnap a keresztény táborvezetések alkalmával a Zsarátnok zsoldosai táborban egy barokk udvari konyha rejtelmeibe nyerhetnek betekintést a látogatók. A program érdekessége, hogy az említett táborvezetések alkalmával középkori menüsorból ételekkel kínálják az odaérkezőket. Lesz hungarikumkiállítás cifraszűrrel, karikásostorral, pásztorviselettel- és eszközökkel.

Pénteken este a Kenton, majd a Grund Zenekar ad koncertet. Szombaton 21.30-tól a Bagossy Brothers Company, vasárnap 21 órától az EDDA koncertezik majd.