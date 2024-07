A Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője köszöntötte a megjelenteket, aki elmondta, hogy az előadást a debreceni Csokonai Nemzeti Színházzal közösen hozták létre és Gyulán mutatják be először. Dr. Elek Tibor kiemelte, hetek óta zajlanak a próbák, néhány napja pedig már a várszínpadon gyakorolják a szereplők a darabot.

Az Erkel és a felkelés alkotói és szereplői, valamint dr. Elek Tibor (középen), a Gyulai Várszínház Nonprofit Kft. ügyvezetője ismertette a darab részleteit, illetve érdekességeit.

Fotó: Kiss Zoltán

Régóta terveztek egy Erkel Ferencről szóló előadást a Gyulai Várszínházban

A könyv formájában is megjelent mű szerzőpárosának egyik tagja, Győrei Zsolt kifejtette, régi kedvtelésük, hogy a magyar kultúrtörténelem nagy alakjai köré építsenek fel történeteket. Az író megjegyezte, hogy ezek amellett, hogy szórakoztatóak, a mai társadalmi viszonyokra is reflektálnak. Hozzátette, hogy bár jóllehet Erkel Ferenc élete nem feltétlenül kívánkozik színpadra, hisz egy csendesebb, elsősorban a zenének élt művészről van szó, azzal, hogy az 1848–as forradalom és szabadságharc idejébe helyezték a darab cselekményét, az ő visszafogottságát is erővé lehetett alakítani.

A darab egyszerre komikus és tisztelgés Erkel munkássága előtt

A Csokonai Nemzeti Színház művészeti vezetője arról beszélt, hogy az intézmény missziója a kortárs magyar dráma felkarolása, így számukra is egyértelmű volt, hogy a Várszínházzal közösen létrehozzák a produkciót. Szabó K. István hangsúlyozta, hogy egy újabb gyöngyszemmel gyarapodott a kortárs drámaírás, hisz egy bohózatról van szó, ami ebben a műfajban meglehetősen ritka, szerinte a tragédiákról szóló szerzemények mellett igazi felüdülés, hogy ilyen darabok is születnek. A színház egyébként októbertől a saját műsorára tűzi az Erkelről szóló komédiát.

A viharos időkben játszódó történetben Erkel Ferenc a józan erőt testesíti meg

Erkel Ferenc alakját Kiss Gergely Máté formálja meg a színpadon. A művész emlékeztetett, hogy bár a zeneszerző saját művészetében nagy mélységeket és magaslatokat járt be, de személyében egy visszafogott ember volt és ezáltal a darabban is a józan erőt testesíti meg akkor, amikor minden a feje tetejére áll a világban. Az előadásban Wenckheim grófné, azaz Radetzky Friderika szerepét Hajdú Imelda játssza, akit többen is el akarnak rabolni. A történet szerint a mindössze 18 éves Ferenc József el akarja vinni őt a sarkvidékre, emiatt viszont megijed és Erkel Ferenchez fordul. A színésznő mindazonáltal egy parancsolgató, műkedvelő hölgyet alakít, aki nem túl tehetséges, ugyanakkor az egész udvartartást igyekszik irányítani, de a saját élete és érzelmei kicsúsznak a kezei közül.