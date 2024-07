Czeglédiné Szappanos Anita elmondta, együttműködésük már hosszabb időre nyúlik vissza.

Dézsi János és Czeglédiné Szappanos Anita írta alá az együttműködési megállapodást. Fotó: Bencsik Ádám

– Évek óta dolgozunk közösen, de annak részleteit eddig nem vetettük papírra. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek látásmódját szélesítsük, legyenek értő-olvasó fiataljaink – emelte ki az iskola igazgatója. – Tapasztalataink szerint a középiskolás generáció kevésbé veszi elő a könyveket, nagyon a digitális térben mozognak, és nagyon a telefon bűvöletében élnek akár a szünetekben, akár a szabadidejük terhére.

Együttműködési megállapodás: a szövegértést is erősítenék

Mint kifejtette, a kilencedik évfolyamos fiatalokat a humán munkaközösség minden évben elviszi a gyulai könyvtárba.

– A látogatás egyik célja, hogy a kollégisták ismerjék meg Gyulát, ismerjék meg, hogy van könyvtár az iskolai könyvtáron kívül is – tette hozzá. Lényegesnek tartják, hogy a bibliotéka által megvalósított pályázati, illetve egyéb kulturális programokon az intézmény diákjai is részt vegyenek.

Dézsi János hangsúlyozta, nagy örömmel fogadta, hogy az eddig is meglévő együttműködést papírra vetve, megállapodásként is aláírhatták.

– Ahogy Czeglédiné Szappanos Anita is elmondta, a közös gondolkodás eddig is jól működött. Nyitott kapukkal várjuk a diákokat, és mi is fontosnak tartjuk, hogy a középiskolás fiatalok minél inkább visszatérjenek a szövegek értelmezéséhez. Tapasztaljuk, hogy ebben gyakran komoly hiányosságok vannak – folytatta a gondolatot. – Mi a lehetőséget meg fogjuk teremteni, hogy a diákok résztvegyenek a programjainkon. A megállapodás ugyanakkor azt is tartalmazza, hogy nem feltétlenül csak könyvtári helyszínben gondolkodunk, hanem kérés esetén elhozzuk az iskolába is a rendezvényt. Akár úgy, hogy egy lehetőség szerint népszerű írót vendégül látunk, és ha arra igény van, akkor az intézményben is szervezünk egy programot.

Szólt arról, hogy hasonló megállapodásuk van már az Erkel Ferenc Gimnáziummal, és előkészítés előtt áll egy hasonló a Nicolae Bălcescu” Román Gimnáziummal is.

Több területen segítenek

Dézsi János kifejtette, az együttműködéseket programszerűen szeretnék végigvinni.