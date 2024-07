A napokban ismét megszervezték az eseményt, nem hiába, hiszen a legtöbb lakóhoz eljöttek a családtagok. A házigazdák 250 főre terítettek és minden szék gazdára talált.

Maczák Istvánné intézményvezető köszöntő szavai után az intézmény lakói, dolgozói, valamint a nappali ellátásban részt vevők mutatták be produkciójukat. Soós Emőke mesemondó műsora tette még színvonalasabbá az eseményt, a műsort a dolgozók közös tánca zárta. Idén is működött az egészségsarok, a gyerekeknek egy játéksarkot rendeztek be. Zengő Emese fotósarkot festett, ahol családi fotókat lehetett készíteni.

Fotó: Gábriel János

– Ebédre négy bográcsban főztünk, mindenkit vendégül láttunk egy adag sertéspörkölttel és körettel. A sertést Kelemen Mihály és a Csorvási Gazdák Zrt. biztosította. A dolgozók házi süteményeket hoztak, az ebéd elfogyasztása után tombolahúzásra került sor, a főnyereményt Pityuk Jánosnak ajánlotta fel. Neki és mindenkinek mindent köszönünk, hogy hozzájárult a nap sikerességéhez. Nagyon sikeresnek éltük meg ezt a napot, élveztük az együttlétet, jó volt találkozni, örömet szerezni egymásnak – mondta Maczák Istvánné.

Fotó: Gábriel János