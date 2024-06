Teljeskörűen helyreállították az épületet

Oláh Zsanett elmondta: az épületet – amelyet a napokban adott át Orbán Viktor miniszterelnök, illetve amely szerdától látogatható – teljeskörűen, eredeti állapotban állították helyre, teljes cserére szorult az elektromos, a gépészeti rendszer, a tetőszerkezet, és a homlokzat teljes felújítása is megtörtént. Jó néhány helyen megmaradtak az eredeti külső és belső nyílászárók, amelyeket felújítottak.

A felújítás mellett kialakítottak egy 25 helyszínt magába foglaló, ezer négyzetméter területű állandó kiállítást is, amely a Tisza család és a korabeli Magyarország történetét mutatja be. A kiállításba Amerikából jött vissza két Barabás-festmény, Tisza Lajos és gróf Teleki Júlia arcképe, és a Magyar Nemzeti Múzeumból is kerültek tárgyak a kiállításba. A felújított kastély a jövőben rendezvényhelyszínként is szolgál.

Különlegességek is helyet kaptak a Tisza-kastély kiállításában

A NÖF Nonprofit Kft. közleménye szerint – amelyet szintén az MTI adott közre – a tárlatban kiemelt értéket képvisel ifj. Tisza Kálmán biedermeier íróasztala, amelyet Joseph Danhauser készített, Strobl Alajos gróf Tisza Kálmánt ábrázoló mellszobra, valamint egy falkavadászatot ábrázoló szivartartó, amelyen Almássy Denise – gróf Tisza István unokahúga – gravírozott aláírása látható.

A Tisza család leszármazottjai jóvoltából olyan használati tárgyak is szerepelnek a kiállításban, amelyek eredetileg is a kastélyban voltak. Ilyen például Tisza István elefántcsont levélbontója vagy egy márványból készült asztali óra, tetején turulmadárral.