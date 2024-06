Ezt a szelvényt a kondorosi Work-Metall Trans Kft. közreműködésével korábban sikeresen azonosították egy centipontosságú Lidar háromdimenziós szkenner segítségével. Az eredmények alapján a tellen egy 4x4 méteres területen kitermelték az évtizedekkel ezelőtt a szelvénybe visszatöltött földet, és az eredeti állapotban megmaradt metszetfalak vizsgálatába fogtak. Ezek a metszetfalak a tell összesen 3 méteres, egymásra rakódott egykori házomladékokból álló rétegsorának kialakulásáról nyújtanak értékes információkat.

– Az 1950-es években rengeteg, mára rutinszerűen alkalmazott vizsgálati módszer még nem állt rendelkezésre. Ahhoz, hogy a tell időbeli fejlődéséről képet kapjunk, radiokarbon kormeghatározáshoz gyűjtöttünk mintákat. Emellett úgynevezett mikromorfológiai mintákat is vettünk, amelyek segítségével megállapítható, hogy milyen folyamatok által fejlődött, emelkedett ki környezetéből a tell – fogalmazott a régészprofesszor. Egészen új, Magyarországon korábban még nem használt módszert is alkalmaztak, amelynek segítségével a tell metszetfalából származó földmintákból állati és növényi DNS-maradványokat tudtak kinyerni. Ennek az analízisnek az eredménye segít majd rekonstruálni,, hogy a bronzkorban milyen állatok és növények éltek a lelőhely és közvetlen környezetének területén, illetve hogy a korszak emberei mit termesztettek és ettek.

Árpád-kori sírt is feltártak

Az ásatások során a bronzkorra koncentrálnak, de a lelőhely ideális környezeti feltételeket kínált egyéb korszakokban is mind a megtelepedésre, mind a temetők alapítására. Hasonlóan az 1960-as évekhez, munkájuk során több, a bronzkornál későbbi temetkezésre is rábukkantak. Tavaly és idén is feltártak egy-egy valószínűleg Árpád-kori sírt. Emellett két további temetkezés is előkerült, amelyeket még nem datáltak pontosan, mivel melléklet nem volt bennük. A feljegyzések szerint egy zsidó temető is létesült a területen, így ez utóbbi sírok keleti tájolása alapján nem elképzelhetetlen, hogy a két emberi maradvány annak részét képezte.