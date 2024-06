Beol podcast 1 órája

Hangszerek gyógyítója: vendégünk Sipos István

Több mint húsz monumentális vármegyei hangszert javított már meg Sipos István hangszerész, orgonaépítő mester. A kántorképzőt és karnagyképzőt is végzett, zongorán, harmóniumon, orgonán is játszó szakembernek idén is akad munkája bőven. Ezekről mesélt a stúdiónkban dr. Nagy Szilviának.

dr. Nagy Szilvia dr. Nagy Szilvia

Sipos István.