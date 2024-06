Veres Krisztina, a békéscsabai Meseház vezetője kiemelte, a pásztorfurulyások csoportja rendszeresen közreműködik hagyományőrző rendezvényeken. Nélkülük nem képzelhető el a farsangi medvetáncoltatás, a szálláskereső Szent Család hagyománya és a regölés sem. A Molnárház programjainak, a Harruckern-sétaútnak is gyakori vendégei. A Meseház kiállítás-megnyitó ünnepségeinek is aktív közreműködői, de a muzsikásokkal találkozhatunk a város több eseményén is.

A pásztorfurulyások minden korosztályt szórakoztattak Fotó: BMH

Zenei csemegét csempésztek a csabai hallgatóság fülébe a pásztorfurulyások

– Ségercz Ferenc pásztorfurulyás, oktató Sepsiszentgyörgyről érkezett hozzánk és magával hozta vendégoktatóként Andrei Cojanu adatközlőt a Havasalföldről, Bisoca faluból – ecsetelte Veres Krisztina. – Ségercz Ferenc nem először járt Békéscsabán, rendszeres vendége a Meseház határokon átívelő programjainak, többek között a Felcsík házhoz jön népzene- és néptánctáborunknak. Közreműködésével számos különleges zenei csemegét tudtunk a csabai hallgatóság fülébe csempészni Erdélyből, minden korosztály számára.

Bisoca falu hagyományos dallamvilágát is elhozta

Andrei Cojanu a helyi hagyományokba nőtt bele és ma már tudatosan őrzi és tanítja is a helyi népzenét, a gyerekeknek a falujában, az igények szerint. Magyarországon először Pilisborosjenőn, majd május végén a Meseházi Alapítvány meghívására érkezett Békéscsabára, hogy bemutassa Bisoca falu hagyományos dallamvilágát. Ez azért is volt érdekes Békéscsabán, mivel egy elzárt, nehezen megközelíthető településről van szó, ahol meg tudott maradni az eredeti dallamvilág, amit Andrei bácsi ösztönös tudással, érthetően közvetít.

– Mivel a pásztorfurulya egy unikális rétegműfaj – ami egészen ősi technikára épül – szerettük volna minél szélesebb körben népszerűsíteni, rendhagyó órák és nyilvános muzsikálások keretében – ecsetelte Veres Krisztina. – Ellátogattunk a Méhkeréki Román Nemzetiségi Általános Iskolába, ahol kisgyermekeknek mutatták be hangszereiket, a pásztorfurulyákon kívül tilinka, kaval, dobok, gardon, harmonika és még a falevél is előkerült. Az óra végére már táncolt az összes gyermek.