Széri-Varga Géza alkotása a negyedik köztéri szobor

A Munkácsy Negyed markáns elemei a művész és a művei által inspirált köztéri szobrok:

Munkácsy Mihály egészalakos szobra a Munkácsy Mihály Múzeumnál,

a Rőzsehordó az Aradi vértanúk ligetében,

a Kisasszony az Omaszta-parkban

tekinthető meg.

A negyedik köztéri szobor megalkotása során Széri-Varga Géza a Köpülő asszony című festményt vette alapul. Érdekes hármas alakult ki a szobor kapcsán: Munkácsy Mihály, Lenkefi Konrád, Széri-Varga Géza, azaz a festő-, a báb- és a szobrászművész – folytatta Varga Tamás alpolgármester. Lenkefi Konrádnak köszönhető, hogy van bábszínház Békéscsabán.

Széri-Varga Géza több évtizeden át, 2002-ig élt Békéscsabán, olyan alkotások fűződnek a nevéhez, mint a második világháborús emlékmű és a kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve a Szabadság téren, Szent László szobra, a Kentaurok a Lencsési-lakótelepen vagy a Tornászlány a városi sportcsarnoknál. Kiemelte a Köpülő asszony a bábok ölelésében című szobor kapcsán: a művész figyelembe vette a helyszínt, a leginkább érintett korosztályt, a gyermekeket, és hogy így játékos, formabontó kompozíció bontakozik ki.

A bábos hagyomány is megjelenik az alkotáson

Lenkefi Zoltán, a Békéscsabai Napsugár Bábszínház igazgatója azt mondta, hogy a Köpülő asszony a bábok ölelésében című alkotás úgy állít emléket Munkácsy Mihály számára, hogy közben belesző több szálat is Békéscsaba történetéből, például a bábos hagyományt, amelyet 75 éve ápolnak. Kiemelte: illik a bábszínház előtti Beliczey-kertbe a szobor, amely jelképe is lesz a helyszínnek.

Beszélt arról is: a mű egy összművészeti alkotás, amely magában foglal történeteket, emberi találkozásokat. Ez az, ami a bábszínház mozgatóereje is. Az elmúlt egy év sikerei kirajzolták az irányvonalakat, amelyek mentén az intézmény tovább halad: megszólították a középiskolásokat és a felnőtteket is, rendezvényeknek, konferenciáknak adhatnak otthont, szakmailag előre léptek.