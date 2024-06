Fekete-Dombi Ildikó, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kiállítóhelyekért felelős ügyvezető igazgatója kiemelte, nagyon sok műemléki épület felújításánál gondot jelent, hogy nincsenek műtárgyak.

– A Ladics-ház azon csodák közé tartozik, ahol ezzel a problémával nem szembesültünk. Sőt, olyan gazdag a hagyaték, hogy még a raktárakban is vannak műtárgyak, amelyek időszaki kiállítások részeit képezhetik – tette hozzá, és ennek kapcsán kuriózumnak nevezte, hogy a látogatók a polgári család eredeti, a házhoz tartozó műtárgyai segítségével ismerhetik meg a polgári életmódot.

Még a mosdó is "megszólal"

Fekete-Dombi Ildikó második fontos elemként az interaktivitást emelte ki, amely már Gyula négy kiállítóhelyén a kastélyban, a várban, az Erkel-házban, illetve most már a Ladics-házban is fontos része a kiállításoknak. Utóbbi helyen az interaktív elemek a régi enteriörökben is ott vannak a háttérben, az újonnan látogatható helyiségekben, a mosdóban, a konyhában, a kamrában pedig markánsan jelennek meg. A mosdóban például a korabeli higiénés szokásokról a toalett „mesél”, de ugyanitt a tisztálkodásról is számos érdekességet hallhatnak a vendégek.

Megszólal a ház zongorája, a vendégek találkozhatnak a gyermek Ladics Lacikával, a látogatók a hálókban az adott korban használt hálósapkákat, hálóruhákat is magukra ölthetnek, amiben fényképezkedhetnek is. A konyhában, a falvédőn elolvasható, hogy mik voltak a gazdaasszony teendői, a tányérokon pedig megjelenik, hogy mi volt a heti menü. Az interaktivitás egyik koronája a már említett VR-szemüveg, ami sétakocsikázásra viszi a látogatókat.