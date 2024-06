Népművészet 1 órája

Hétvégén rendezik a 24. Körös-völgyi Sokadalom programját

Péntektől vasárnapig immáron 24. alkalommal rendezik meg a Dél-Alföld népművészeti ünnepét, a Körös-völgyi Sokadalmat Gyulán, a vár előtt kialakított sokadalmi téren – jelentették be a szervezők a helyszínen megtartott kedd délelőtti sajtótájékoztatón. A Körös-völgyi Sokadalom ezúttal is rengeteg érdekességgel, a népi kézművesség különlegességeivel, néptánccal, népzenével, népdalokkal, bemutatókkal várja a látogatókat. A rendezvény a Gyulai Várszínház 61. nyári évadának nyitóakkordja is egyben.

Papp Gábor Papp Gábor

Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere elmondta, a Körös-völgyi Sokadalom olyan ingyenes fesztivál, amelyen az igazi népművészeti értékek jelennek meg valódi sokadalomként, fesztiválhangulatot teremtve. – A népművészet olyan mesterei hozzák el portékáikat, mutatják be a hivatáshoz kapcsolódó szokásokat, akik valódi értékeket képviselnek. Nincsen bóvli, nincsen műanyag, és mindezt olyan program, néptánc és népzene kíséri, ami ugyancsak valódi értéket képvisel. A helyszín pedig autentikus történelmi környezet, a gyulai várkert – tette hozzá a polgármester, aki kitért arra, hogy az esemény családoknak különösen ajánlható, hiszen a gyerekek egyedi, kevés helyen elérhető játék- és kikapcsolódási lehetőségeken vehetnek részt. Kiemelte, a Várszínház nyári évada is ezzel az eseménnyel kezdődik. Vasárnap pedig a tószínpadon már Bizet Carmenjét tekinthetik meg az érdeklődők. Domokos Ágnes, Garay Éva, Pál Miklósné, dr. Görgényi Ernő, Farkas Lilla és Boriné Kőrösi Beatrix mutatta be a sokadalom programját Körös-völgyi Sokadalom hetven kézművessel Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke elmondta, három fontos oknak köszönhető, hogy a rendezvény ilyen hosszú ideje megmarad. – Az első maga a népművészet, amely valamennyi korosztálynak képes élményt, örömet és kikapcsolódást nyújtani – részletezte. – A második fontos elem, hogy a támogatásoknak, a támogatóknak, a gyulai önkormányzattal való együttműködésnek köszönhetően a rendezvény ingyenes. A szakember harmadszor pedig a programot övező összefogást emelte ki, amiben a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége, illetve a Békés Megyei Népművészeti Egyesület együtt dolgozik számos partnerével. Kitért arra, hogy az egyesület megszólította Békés, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar népművészeti egyesületeit. A téren mintegy 70 kézműves lesz jelen a dél-alföldi régióból, illetve Erdélyből. A Békés Megyei Népművészeti Egyesületnek pedig 100-120 tagja fordul majd meg a három nap alatt a rendezvényen. A gyulai művelődési központtal és a Gyulai Várszínházzal ugyancsak együttműködnek. Programok a családok minden tagjának Garay Éva, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület tagja, szervező elmondta, a gazdag programok között szerepelnek mesterségbemutatók, amelyek során a családok, a gyermekek nemcsak nézhetik, hanem ki is próbálhatják a hivatásokat. A Magyar-Török Kulturális Évad kapcsán az érdeklődők a program teljes időtartama alatt megtekinthetik a Török hatások megjelenése a népművészetünkben című kiállítást. A látogatók a fazekas, a hímző, a rézműves és a faműves műhelyekben ismerkedhetnek meg a különböző forma- és motívumvilágokkal. A bazárban jellegzetes török finomságok várják az érdeklődőket. A gyerekek megismerhetik dédszüleik gyermekkorának játékait, meséit.

Remek táncos produkciók követik egymást Farkas Lilla, a Békés Megyei Néptáncosok Szövetsége elnöke kifejtette, pénteken Együttélésben Békés vármegyében címmel nemzetiségi táncegyüttesek adnak majd gálaműsort. Szombaton a Békés Vármegyei Táncosok Találkozóját és a Békés vármegyei népművészeti csoportok bemutatóját tartják, és népzenészek, illetve népdalénekesek is fellépnek, majd a Békés Megyei Néptáncgála következik. A napot táncház zárja. Vasárnap a gyulai együttesek, népdalénekesek kerülnek a főszerepbe. Boriné Kőrösi Beatrix, a szövetség elnökségi tagja, a Gyulai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola igazgatóhelyettese elmondta, szombaton délelőtt Gyermekek tere címmel szerveznek vetélkedőt Békés vármegyei gyermektáncosok részére, majd Gödör táncház is lesz a korosztály számára. Vasárnap délután gyulai néptáncegyüttesek és művészeti csoportok adnak gálaműsort, majd a Végvár Táncegyüttes zárja a sokadalom programját. Domokos Ágnes, a Gyulai Várszínház produkciós vezetője kiemelte, a Körös-völgyi Sokadalommal kezdődik a Gyulai Várszínház 61. nyári évada. Mint megerősítette, vasárnap pedig már Bizet Carmenjét tekinthetik meg nyitóelőadásként a látogatók a Barcelona Flamenco Balett előadásában. Szólt arról, hogy megjelent a programfüzetük, ami minden fontos információt tartalmaz, és jegypénztáruk is nyitva tart. Az évad augusztus 17-ig tart, az István király lesz az utolsó előadás. Összességében pedig közel negyven előadás várja az érdeklődőket a legkülönbözőbb műfajokban.