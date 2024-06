2016-ban az ’56-os forradalom hatvanadik évfordulóján javaslatukra, Kepenyes Pált megbízták, hogy készítsen egy domborművet az esemény kapcsán. A dombormű ma is a mexikói nagykövetség falát díszíti.

Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár elmondta, Kepenyes Pál művészetét sokáig kevesen ismerték hazánkban.

– Lokálpatriótaként fontosnak tartottuk, hogy felvegyük vele a kapcsolatot, és mutassuk be az alkotásait – fogalmazott. – Az akkori Békés Megyei Önkormányzat, a Munkácsy Mihály Múzeum volt az első, ahol ez magasabb szinten megtörtént.

A művészet nem statikus

Kifejtette, Kepenyes Pál megragadó, pozitív személyiségű ember volt, és ez az energia másokat is feltöltött.

– Mindig arról beszélt, hogy a művészet nem statikus, nem állandó és örök, minden mozgásban és változásban van. Szerette volna kifejezni, hogy ő egy alkotó, de arra is ösztönzött, hogy mi is, akik szemléljük a tárgyait, vegyünk részt az alkotásban. Mozdítsuk meg azokat, állítsuk be a saját lelkiállapotunk, érzéseink szerint. Ő volt az első Magyarországon, aki ezt megtette. Úgy vélte, hogy a befogadó, a szemlélő és az alkotó együtt adja a képzőművészeti élményt – tette hozzá, majd kitért arra, hogy erre a gyulai Kohán Képtárban is lehetőség nyílik.

A látogatót bevonja az alkotás folyamatába

Megyeri János szobrászművész, a kiállítás kurátora megnyitójában felidézte, hogy amikor Kepenyes Pál 1956-ban elhagyta az országot, egy Pilinszky-kötetet és egy ledöntött Sztálin-szobor darabját vitte magával.

– Ez egy hangsúlyos szabadságvágyról tesz tanúbizonyságot – folytatta a gondolatot.

Mint elmondta, ötödik alkalommal rendezhette be Kepenyes Pál alkotásait.

– A gyulai kiállítótér engem is lenyűgözött, és meglepett, hogy a kiállított munkák mennyire más jelentéstartalommal bírnak ezen a helyen – emelte ki. Külön felhívta a figyelmet a Torinói lepel című alkotásra.

– Amikor Kepenyes Pál megalkotta a szobrot, függőlegesre tervezte, de az alkotás elkezdte saját magát életre kelteni. Amikor fekve megláttuk, úgy gondoltuk, hogy maga a művész is rácsodálkozna – tette hozzá, majd reflektálva Závogyán Magdolna szavaira, elmonda, az alkotások nem statikusak. Kepenyes Pál egy egészen új szemléletet hozott be a szobrászat világába.