– Az írás – Janáky Viktor - életmű mázas samottból – mindenkihez szólhat, aki szereti a művészetet. Janáky iparművész volt, keramikus, de a keramikusság okán életműve közel kerülhet azokhoz is, akik a népművészetet szeretik, hiszen a fazekasságot is képviselte. Készített klasszikus fazekastermékeket is, tálakat, vázákat, de voltak művészibb megfogalmazású alkotásai, fali kerámiái is. Sok városban láthatók a munkái, így a könyvemnek helytörténeti vonatkozásai is vannak – részletezte Ván Hajnalka. Hozzátette, az írás a teljes életművet mutatja be, kronologikus sorrendben. Az előszóban fogalmazta meg, hogy bő tizenöt évvel ezelőtt egy lexikon készítése közben akadt és csodálkozott rá arra, hogy a tehetséges művész Békésről származik.

Ván Hajnalkát megfogta Janáky Viktor gondolatisága. Archív-fotó: Lehoczky Péter

– Egy alkalommal, amikor a városba utaztam, éreztem, szívesen foglalkoznék vele, így kerültem kapcsolatba a családdal; a művész lányától kaptam felkérést a kiadvány elkészítésére másfél éve. Ahogy korábbi monográfiáimban, ebben is jelentős súllyal szerepelnek a műtárgyak, sok fotóval illusztráltam a mondanivalót – sorolta a szerző, hangsúlyozva, lenyűgözte a folyamat, ahogy Janáky klasszikus kermikusművészete átalakult képzőművészetté.

Janáky Viktor filozofikusabb megközelítéssel alkotott

– Az iparművészek sokszor nem állítanak ki, Janáky Viktor viszont többször megtette. Filozofikusabb megközelítéssel alkotta műveit, az egész pályaíve fogott meg, az átalakulása, a gondolatisága. Borzasztóan becsülöm, hogy kitűnően funkcionálnak a tárgyai, bírják a fogást, elérzékenyít, ahogy szemcsésséget ad a samotton a máz. Sok épületkerámiája is volt, akkoriban kellettek a nagy volumenű beruházásoknál. Készíttettek eladásra is, sőt, célkitűzés volt a lakberendezés fejlesztése. Janáky jól funkcionáló padlóvázáin látható, mennyire jól bánt a méretekkel. Életműve éke a közönséghez is eljutott – fejtette ki Ván Hajnalka, hozzátéve, a családnak köszönhetően megismerte a művésszel kapcsolatos anekdotákat is.

– Janáky 1999-ben halt meg, akkor jött az új generáció, változott a technika, az irány is. Életműve becses, kifejezetten népszerű volt Európai- és világszinten is, mégis elfelejtődött. Ez a kiadvány javíthatja a renoméját – fűzte hozzá.