Dr. Bácsmegi Gábor, a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója köszöntő beszédében elmondta, a kortárs kiállítások szervezése során általában a Békéstáji Művészeti Társaság javaslatait kérik, hogy kit ajánlanak a múzeumban való kiállításra. Az idei évben Holó Hóbel Lászlót javasolták, akinek ez az első önálló kiállítása a múzeumban. Művészete olyan absztrakt stílust képvisel, amelyhez megfelelő hangulat szükséges a befogadáshoz. Hangsúlyozta, hogy a Munkácsy Mihály Múzeum feladata nemcsak Munkácsy Mihály örökségének ápolása és régészeti feltárásokon való részvétel, hanem hogy a vármegye képzőművészeitől is gyűjtsenek be alkotásokat.

Holó Hóbel László képzőművész egyik festményével Fotó: Beol.hu

Holó Hóbel László neoavantgárd stílusban alkot

Varga Tamás alpolgármester kifejezte örömét, hogy Holó Hóbel László bemutathatja egyedi képi világát a múzeum falai között. Művészete a szabad élet és a szabad képzőművészet felfogását tükrözi, neoavantgárd stílusban alkot. Elmondta, először 2001-ben találkozott a művésszel, aki már akkor nagy hatást váltott ki belőle. Visszafogott, szerény de alkotni vágyó ispirációkkal teli alkotót ismert meg személyében. Az évek során mindig új és erőteljes alkotásokkal jelentkezett, ahogy ez a jelenlegi kiállításán is látható.

Fontosnak tartják a helyi kortársművészek felkarolását

Kónya Kincső képzőművész, a Békéstáji Művészeti Társaság elnöke elmondta, a több mint három évtizedes múltra visszatekintő társaságuk célja és küdetése, hogy elsősorban Békéscsaba és Békés vármegye kulturális életében részt vegyen. Alakítsa, formálja, valamint művészeti értéket és egyfajta vizuális szemléletet közvetítsen. Emellett fontos számukra a tehetséggondozás is. A társaság hosszú ideje szoros együttműködésben van a Munkácsy múzeummal, hiszen számos egyéni tárlatot és csoportos kiállításokat volt lehetőségük megszervezniük közösen. Így jött létre a mostani kiállítás is. A képzőművész hisz abban, hogy az eddigiekhez hasonlóan a jövőben is folytatni tudják a közös munkát, a helyi kortársművészek felkarolásával és támogatásával.

A kiállítást Baji Miklós Zoltán intermediális művész nyitotta meg . Kifejezte, hogy a „Ritka mint a fehér holló” mondás a békéscsabai festőművészre többszörösen igaz. Elmondta, hogy a látogatók ne keressék az almát, a virágcsendéletet, a lovat, a szép lányt a farostokon, vásznakon. A nonfiguratív képek csak olyan nézők számára maradnak értelmetlenek, akik nem fogják fel, hogy az olyan mű, mint az őskori és keleti jantra, túlnő a reális ábrázoláson. Az ősi problémák elé került modern ember számára készült, azzal az oly kevés tudatos céllal, hogy új spirituális koncentráció ösztönzője, megindítója, középpontja, alanya és tárgya legyen. A megnyitó ünnepségen a Dobszerda zenekar is közreműködött.