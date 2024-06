Repisky Dániel, az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. közművelődésért felelős ügyvezető igazgatója a Gyulai Nyári Korzóval kapcsolatos hétfői sajtótájékoztatón elmondta, olyan helyszíneket kerestek, amelyek frekventáltak, azokat mind a gyulaiak, mind a turisták szívesen látogatják.

Repisky Dániel mutatta be a Gyulai Nyári Korzó programját Fotó: Bencsik Ádám

Gyulai Nyári Korzó, több helyszínen

– Emellett igyekeztünk tematikusan felépíteni a kínálatot – tette hozzá. Hétfőnként a Világóránál lesznek programok, ahol leginkább zenei előadásokra helyezik a hangsúlyt, több akusztikus, illetve egyedi koncert is lesz ezen a helyszínen.

Szerdánként a Harruckern téren a mozgásos művészetek és tánc kerül a középpontba, a hipp-hopptól a néptáncon át a hastáncig számos műfaj megjelenik majd a palettán. Csütörtökönként a Szent Miklós parkban lesznek zenei programok, illetve ismét életre hívják a tavaly bevezetett szabadfestést is. Ennek keretében a művelődési központban tevékenykedő csoportok fognak rövid festő-rajzoló foglalkozásokat tartani. Az esemény a családok körében nagyon népszerű volt, ezért is szerették volna azt idén is megőrizni. A helyi értékek bemutatására törekedve ugyancsak a Szent Miklós Parkban két fotókiállítás is lesz, amelyek egymást váltják majd a park fái között.

A Rondellánál is számos rendezvény lesz

A Gyulai Vár melletti Rondellánál hetente több alkalommal is lesznek leginkább könnyűzenei koncertek, itt is törekednek a helyi értékek, a helyi tehetségek, művészek, zenészek bemutatására. Mellettük más településről érkező zenekarok is fognak zenélni, így lesznek például tribute együttesek. Ezek jellemzője, hogy egy ismert zenekar vagy zenész előtt tisztelegnek úgy, hogy az illető előadó dalait játsszák. Ilyen módon a Police és a Red Hot Chili Peppers dalai csendülnek majd fel.

A Rondella teraszon új elemként tematikus koktél- és boresteket tartanak. Előbbi részeként karibi zenével is várják majd az érdeklődőket, illetve 20 fajta különleges koktélt kóstolhatnak a látogatók. Az első ilyen alkalom, az első Caribi party exkluzív italkóstolóval ezen a héten csütörtökön lesz este fél nyolctól a Rondellán.