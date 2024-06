A Békéscsabai Jókai Színház társulata is szavazott, így a háttérmunkás, a feltörekvő, az érett és a tapasztalt színész kategóriák elismeréseit is átnyújtották szerdán este.

Az évad színművésze díj fiatal tehetség kategóriában: Nánási-Veselényi Orsolya. Az évad színművésze díj érett színművész kategóriában: Csomós Lajos. Az évad színművésze tapasztalt színművész kategóriában: Tege Antal. Legjobb háttérmunkáért járó díj: Szegedi Jenőné (pénzügyi és számviteli ügyintéző).

Seregi Zoltán, a Jókai színház igazgatója elmondta, a teátrum minden évben felkér egy szakmai zsűrit, hogy tekintsék meg az évad új bemutatóit, minden darab rendezője egy ajánlást tesz, hogy számára ki volt az a színész, akit a Gálfy-gyűrű-díjra jelöl. Idén döntésük alapján a Gálfy-gyűrűt Tarsoly Krisztina kapta.

Az idei évadban több mint 70 ezer nézőjük volt

Seregi Zoltán színházigazgató az MTI-nek elmondta, az idei évadban több mint 72 ezer nézőjük volt 13 megyéből, 64 településről; az előadások átlagosan 86,4 százalékos nézőszám mellett zajlottak. Legnézettebb darabjuk a Szente Vajk rendezte Legénybúcsú volt, amelyet 6500-an láttak. A következő évadra már 8500-an váltottak bérletet, amely 10 százalékos emelkedés az előzőhöz képest.

Tizenkét bemutatót biztosan tervez a 2024/2025-ös évadban a Békéscsabai Jókai Színház. Négy bemutatót terveznek a nagyszínpadon, néggyel várják a gyerekeket, kettőt a Sík Ferenc Kamaraszínházban mutatnak be, és több bemutatóra a legkisebb befogadóterű stúdiószínházban kerül majd sor. Az évadban több zenés darab is lesz, várhatóan nagy érdeklődésre tart majd számot a Hamletrock; a Jókai Mór születésének 200. évfordulója előtt tisztelgő Fatia Negra musical; a Vuk, amelyet mesemusicalként mutatnak be; vagy Szabó Magda Kígyómarás című drámája, amelynek próbái már el is kezdődtek – közölte Seregi Zoltán.