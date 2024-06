Jimmy elmondta, 20 évesen énekelt egy csabai zenekarban úgy, hogy nem tudott énekelni. Kidobták, bánatában eladta a magnóját, és vett egy szaxofont. Végigjárta Békéscsaba szinte összes zenekarát, játszott a Dobókockában, a Szilánkokban, a Salétromban, a Grandmother’s Jam-nek máig tagja.

Jimmynek mindig álma volt egy saját zenekar. Fotó: Beol.hu

– Mindig álmom volt egy saját zenekar, és ez négy éve jött össze – ecsetelte. – Eleken mutatkoztunk be, aztán jött a Covid, majd más okok miatt szüneteltettük a zenélést. Aztán egy véletlen folytán tagcserékkel újrakezdtük, és célunk a csillagos ég. A Jimmy and the Mustangs egy amerikai banda volt, bevallom, loptam a nevüket. Remélem, nem haragszanak meg, majd elhívjuk őket egy közös koncertre.

Kilencen alkotják a zenekart öt városból, két énekes, két szaxofonos, trombitás, gitáros, basszusgitáros, zongorista és dobos szerepel az együttesben. Felturbóznak, a saját szájízük szerint különleges zenei betétekkel, rap-szövegekkel dobnak fel a számokat.

A következő, július 26-ai koncertjük Békéscsabán, a Csabagyöngye-stégen különleges lesz, az operát vegyítik a funkyval, szilveszterre pedig, szintén Békéscsabán, megabulit terveznek.