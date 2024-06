BMZ elmondta, 2019-ben édesanyja egészsége nagyon megromlott, ápolásra szorult, így 2020-ban kénytelen volt hozzáköltözni Békésre.

BMZ számára a szakmai elismerések mindig új erőt és hitet adnak. Fotó: Bencsik Ádám-archív

– A hosszú és egyre kilátástalanabb egészségromlása alatt, ápolása közben rajzoltam, akvarelleztem. Egy egész kiállításra való kollekció alapjait hoztam létre, amelyből idén a budapesti Tan Kapuja Buddhista Főiskola Baktay termében rendeztem sikeres kiállítást. Ennek az anyagnak két kiemelkedő darabja nyert díjat az V. Egri Akvarell Triennálén. Az 1. számmal jelölt a lélek testelhagyásának első fázisát próbálja érzékeltetni, a szférákba történő emelkedés, anyagtalanná válás útját. A 2. számmal jelölt a biblikus, keresztény téma újra gondolása. Ebben a megközelítésben Jézus nem ítélkezik, mindkét „latrot” magával emeli a mennybe. A leírt történettel ellentétben én ilyennek tudom őt elképzelni, ebben hiszek – részletezte az alkotó. Hozzátette, a Triennálé megnyitója rendkívül felemelő volt, Szilágyi Rudolf képzőművész barátja családjának vendégszeretetét élvezhette, sőt, legnagyobb örömére a Békéscsabáról elszármazott ismerősei, mint Vas-Vágréti Eszter és családja is elmentek a megnyitóra.

Az egyik díjnyertes alkotás. Forrás: BMZ

Jászfényszaruba készül BMZ

– Egerből Mezőszemerére mentünk Szilágyi Rudolf barátom alkotóházába, ahová elkísért bennünket Sülyi Diána képzőművész, s átjött a szintén Szemerén lakó, ez évi Triennálé-fődíjas alkotó, Gulyás Andrea Katalin festőművész, és férje, Kótai Tamás képzőművész is. Mezőszemere Bukta Imre szülőfaluja, Bukta Szentendréről történő hazaköltözése után valóságos művészeti központtá vált. A már említetteken kívül több befutott kortás művész, mint például Wahorn András, Szurcsik József képzőművészek is vásároltak házat Szemerén és az év jelentős részét ott, alkotással töltik. Valamikor én is részt vettem a Bukta-féle művésztelepen, júliusban tervezem is, hogy megyek látogatóba, esetleg alkotni. Előtte viszont a július elején kezdődő Jászfényszarui Művésztelepen már alaposan kifestem magamból a „dolgokat” – sorolta Baji Miklós Zoltán, akinek a szakmai elismerések mindig új erőt és hitet adnak.