Megnyitó beszédében Deákné Domonkos Julianna oktatási és kulturális tanácsnok elmondta, idén 48. alkalommal rendezik meg az országban egyedülálló, a városban nagy múltra visszatekintő zenei fesztivált, a Békés-tarhosi Zenei Napokat, a BÉTAZEN-t. Mint kiemelte, a zene hívó szavát most is sokan meghallották, csütörtökön is teltház előtt ünnepelhettük a magyar kultúrát, azon belül is a zenét. Szólt arról, hogy a közelmúltban bekerült a Hungarikumok Gyűjteményébe a Magyar Örökség Díjat őrző Békés-tarhosi Énekiskola. Ennek kapcsán kitért a legendás intézmény történetére.

Nagy sikerű hangversenyt tartottak a BÉTAZEN nyitányaként.

Fotó: Gazsó János

BÉTAZEN: 1976 óta sokszínű programkínálat

Mint kifejtette, az 1976 óta megrendezett BÉTAZEN idén is változatos, sokszínű programkínálattal várja látogatóit.

– A hagyományosan gazdag nyári rendezvénypaletta meghatározó elemei között számos új is fellelhető az idei programfüzetben, az irodalmi emlékest, musical, jazz-est mellett a hagyományos programelemeket is életre hívnak, így például növendékhangverseny, kórustalálkozó, fúvószenekari találkozó, népzene, néptánc, táborok-kurzusok, gyermekműsor színesítik a palettát – emelte ki. – Már hagyománynak számít, hogy a nyitóünnepségen a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar nyitóhangversenyét hallgathatják az érdeklődők.