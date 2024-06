A Nemzeti Művelődési Intézet ASzakkör programja 2021-ben indult az értékek feltárása és a közösségi kreativitás kibontakoztatása céljából. A program keretében hagyományos mesterségek közül választhattak az érdeklődők. A komlósiak idén már másodjára csatlakoztak, 5 különböző technikával ismerkedtek a szakköri tagok: csipkeverés, hímzés, mézeskalács készítése, makramé és bútorfestés. Hétről-hétre, hónapról- hónapra megvalósuló több mint 100 szakköri foglalkozáson résztvevők megismerkedtek a különböző technikákkal, melyhez nagy segítséget nyújtottak az online elérhető oktató videók, valamint Motyovszki Ágnes Anna útmutatásai, segítsége.

Hímzések, mézeskalácsok, csipkék, makramé és sok szépség került a vitrinekbe. Fotó: Facebook

– Örömünkre szolgál, hogy ilyen lehetőséget közvetíthettünk a kézműves technikák iránt érdeklődők számára. Szeretnénk, ha a szakköri tagok továbbra is kis közösségeket alkotva folytatnák a megkezdett munkát, összejárnának a későbbiekben is. Jó érzés látni az alkotásokat, hiszen tudjuk, hogy valamennyit a szabadidejüket rászánva, szenvedéllyel készítették, s közben sokat tanultak is az adott technikáról, amit a későbbiekben hasznosíthatnak majd. Gratulálunk valamennyi alkotónak, és kívánjuk, hogy ne hagyják abba! Készítsenek sok szép kézimunkát, és leljék örömüket az alkotásban – fogalmazott a megnyitón Szincsok Ilona.