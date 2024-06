Az elmúlt években főleg Trianonnal foglalkozott, alakult is egy kutatócsoport a békediktátum aláírásának századik évfordulója apropóján, ám régóta foglalkoztatta 1944 is – mondta dr. Ablonczy Balázs történész, akinek a szakterülete a két világháború közötti Magyarország. Ugrai Gábor felvetésére hozzátette, hogy az Ünnepi Könyvhét keretében Békéscsabán is bemutatott, Az utolsó nyár című kötet bizonyos értelemben egyfajta hódolat is nagyszülei nemzedéke előtt, akik átélték a borzalmakat a bombázással, a meneküléssel, és nagyszülei is sokszor felhozták aztán a beszélgetések során, hogy mi is történt 1944-ben.

Fotó: Licska Balázs

Robbanó gyerekjátékokat is dobáltak?

Ugrai Gábor felelevenítette, hogy 1944-ben Békéscsabát miként érintette a második világháború. Ekkor volt a holokauszt; szeptember 21-én Dél-Olaszországból felszálló amerikai és brit gépek bombázták Békéscsabát, ami száznál is több áldozatot követelt; október 6-án pedig bevonultak a szovjetek. A bombázás kapcsán dr. Ablonczy Balázs elmondta: belefutott a kutatásai során egy érdekes forrásba. Egy pedagógus talált egy félig felrobbant gyermekjátékot, erről azonban először a sajtónak beszélt, és így elterjedt a hír, hogy mérgezett gumicukrot, vattacukrot, robbanó gyerekjátékokat és pengőket dobálnak az égből. Aztán az illetékes hatóság bevizsgáltatta ezt a szerkezetet, és megállapították azt is, hogy ilyeneket nem dobáltak a bombázásokkor.

Hozzátette: bombázásokkor több száz gépből álló konvojok lepték el az eget, és a gépek dübörgése is félelmet keltett. A bombák egy része nem robbant fel, és például ezért lehetséges ma is a fővárosi építkezésekkor, hogy sűrűn találnak ilyen szerkezeteket. Beszélt egy 1944-es esetről, hogy ott is egy fel nem robbant bomba okozott galibát. A túlterhelt államigazgatás, a hatáskörök túllépése következtében addig szórakoztak a szerkezettel, amíg fel nem robbant, az esetnek voltak halálos áldozatai is.

Miért pont Az utolsó nyár lett dr. Ablonczy Balázs legújabb kötetének címe?

A borítón katonatiszti egyenruhában, feszengve, karba tett kézzel áll egy férfi, mellette pedig fürdőruhás nő. A szerző szerint van a képben egy feszültség, ezért gondolta, hogy érdekes lehet borítónak. A kép egyébként 1943-ban Szovátán készült, és nyomozott, hogy ki is lehet a képen. A nőről kiderült, hogy kicsoda – egy igazi 20. századi magyar sztori volt az élete –, de a férfiról nem. Az viszont biztos, hogy nem a nő első és nem is a második férjéről van szó.