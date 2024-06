Gyulán a Múzeumok éjszakája programját mindig két szemüvegen keresztül állítjuk össze – emelte ki Fekete-Dombi Ildikó. Az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kiállítóhelyekért felelős ügyvezető igazgatója elmondta, törekednek arra, hogy a gyulaiaknak és a környékbelieknek újdonságokat kínáljanak, illetve vannak visszatérő programjaik is, amelyeket a visszajelzések alapján a turisták is nagyon szeretnek, és nem lehet kihagyni.

A megszokott programelemek is működtek a gyulai várban, az élő kovácsműhely, a szabadulószobák és a várborozó is.

Fotó: Lehoczky Péter

Múzeumok éjszakája: a hóhér is mesélt

A szakember példaként említette a gyulai várban található várbörtönt, illetve a „hóhért”. A program az utóbbi években nagyon izgalmas időtöltés volt a turisták számára. Az ítéletvégrehajtó a korabeli büntetésekről és büntetésvégrehajtási eszközökről is mesélt.

– A helybeliek számára is próbálunk érdekességet kínálni. Szombaton megnyílt a világhírű szobrászművész, Kepenyes Pál A napfény szerelmese című különleges tárlata a Kohán Képtárban, ami azok számára is egyedi élményt kínál, akik eddig talán kevésbé voltak nyitottak a szobrászat iránt – fogalmazott Fekete-Dombi Ildikó. – Egy-egy kiállításon általában nem lehet megfogni, kézbe venni az alkotásokat, a Kohán Képtárban azonban van egy asztal, amin olyan szobrocskák találhatók, amelyeket tovább lehet alkotni, és mindig az a helyzet marad meg, amit a látogató hagyott ott. Mindez a gyulaiak és a turisták számára vonzó lehet, ahogy maguk az alkotások is.

A többi kiállítótérben is készültek újdonságokkal. Az Almásy-kastélyban a Munkácsy tárlat az év slágere, egy virágkötő pedig a kiváló festőművész alkotásai alapján virágcsendéleteket készített. A csemegetárban lehetett a nagy melegben jeges teát kóstolni, a sport is meghatározó, így a Munkácsy kiállításon a tárlatvezetők is „passzoltak” egymásnak.

A várban a szablyavívás terén is egyedi érdekességekkel szolgáltak.

– Saját vívóink vannak, akik hónapok óta tanulják a szablyavívást, és egy pályázati támogatásnak köszönhetően ruhát, fegyvereket is tudtak vásárolni, amelyek most debütáltak – fogalmazott.

A misztikum is előkerült

Mint azt előzetesen megtudtuk, a Ladics-ház a tulajdonos család 19. század végi történetének különleges alkalmait dolgozta fel, vagyis a fürdőkben tett látogatásokat. Késő este pedig az épület és a kiállításban látható tárgyak misztikus történeteit idézték fel.