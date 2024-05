Veszpi Andrea bemutatkozó tárlatának apropóját a Békéstáji Művészeti Társasághoz való csatlakozása adta. A kiállítást Dr. Koós Daniella formatervező, a Széchenyi István Egyetem docense nyitotta meg.

Veszpi Andrea maga mutatta be huszonegy esztendő munkáit. Fotó: Imre György

– Andreával a Szimultán Művészeti Iskolában találkoztunk, egy padba ültünk le az első napon, és egymás mellett is maradtunk. Lenyűgözött, hogy mindig készült az órákra, mindig tudta, mit csinál, igazi álomdiák volt. Ez az elhivatottság az, ami szerintem megkülönböztet egy művészt egy kézművestől – mondta, hozzátéve, a kiállításon többféle technika megjelenik, ami jól láttatja, hogy előre, térben és síkban is gondolkodik az alkotó. Hangsúlyozta, nem szeret beszélni a művészetről, mert a munkákat inkább érezni kell, a művészet az érzésekről, azok közvetítéséről szól.

Dr. Koós Daniella köszöntője után Veszpi Andrea maga mutatta be huszonegy év termését. Elmondta, állandóan képezi magát, szüksége van a folytonos megújulásra az önkifejezéshez. A tárlaton a legújabb alkotása mellett több, még a főiskolán készült ólomüveg-munkája is látható, sőt van kép az újkígyósi idősek otthonát díszítő diplomamunkájáról is.