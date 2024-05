Látni és láthatóvá válni – ez volt a nap mottója, erről beszélt köszöntőjében Pál Miklósné, a Békés Megyei Népművészeti Egyesület elnöke, aki meghatódva állapította meg, milyen sok közösség érezte fontosnak a jelenlétet.

A nagybánhegyesi asszonyok voltak a népi kézműves közösségek házigazdái idén

Fotó: A szerző felvétele

– Nagy boldogság ennyi kézművest egy teremben látni. Boldog vagyok, mert 11 évvel ezelőtt megyénkben volt 5 kézműves szakkör, ma már lényegesen többen vagyunk. 10 éve indítottuk el ezt a rendezvényt, most a témánk: láttassuk magunkat! Olyan tevékenységeket végzünk, amikre nemcsak mi, alkotók vagyunk büszkék, de legyen büszke a környezetünk, Békés vármegye valamennyi lakosa is. 3 éve vándorútra vállalkoztunk. Békéscsaba után Dobozon, tavaly Mezőkovácsházán voltunk, most érkeztünk Nagybánhegyesre, ahol a népi kézműves tevékenységnek mély gyökerei vannak, meghatározó szellemük kisugárzik.

Szikra, ami élteti tovább a szenvedélyt

Farka Sándor polgármester a népi kézműves közösségekhez szólva kiemelte, ez a nap nem csak a mesterségek és a hagyományok ünnepe Nagybánhegyesen.

– Az összetartozás és a közösségek erejének megmutatkozása is. Büszkék lehetünk a kézművesség sokszínűségére, ami generációkon keresztül él tovább. Ma betekintést nyerünk a hagyományos technikákba, megismerjük az újításokat, amikkel a népművészet napjainkban élettelivé válik. A kreativitás, a szakértelem, a közösségi élmények lehetnek garancia arra, hogy ma mindenki megtalálja azt a szikrát, ami tovább élteti a szenvedélyt e csodálatos mesterség iránt – fogalmazott a házigazdák polgármestere.

Kulturális kincseikről, a helyi közösség megalakulásáról, a mindennapjaikról Pepó Jánosné mesélt, részletesen bemutatva a Nagybánhegyesi Szlovák Hagyományőrző Közhasznú Egyesületüket. Az elnök sokrétű tevékenységük bemutatását elsőként a citerás együtteseik felkonferálásával kezdte, majd beszélt a szellemi és tárgyi örökségek gyűjtéséről, feldolgozásáról, az utókor számára az átörökítésükről. Három szakkört működtet az egyesületük, a citerások mellett a hímzők közössége a Rezeda szakkör.

A citerás kislányoknak is tetszett az aSzakkör kiállítási anyaga

Fotó: A szerző felvétele

Az élő népművészet eszmeiségéről...

A civil közösség vezetője megemlékezett az elődökről, a kiállítás látogatói figyelmét felhívta azokra a már megsárgult dokumentumokra, hímzésekre, amik a korábbi elismeréseik töredéke – merthogy mélyről gyökerezik a népi kézműves kultúra Nagybánhegyesen!

– Fontos visszanyúlnunk a múltba, miközben fontos a minőségi továbblépéshez a képzéseken való részvétel. Széles palettán kipróbáltuk magunkat, mire idáig eljutottunk – hangsúlyozta a házigazda, aki az élő népművészet eszmeiségéről azt vallja, napjainkban a viselet-kiegészítőkkel lehet ezt a legjobban képviselni, és erre kiváló példák a Rezeda szakkör tagjai és gyönyörű munkáik.

Pepó Jánosné bemutatta a gasztronómiai szakkörüket is, bejelentve, hogy a közeli jövőben szakácskönyv készítése a céljuk. A rendezvényre egyébként az érkező kézműves csoportok is felvonultatták és kínálták étel s ital különlegességeiket, így megvendégelve a résztvevőket, egymást.

A Békés vármegyei aSzakkörök kiállításának is helyet adtak a házigazdák. Csibor Márton, a Nemzeti Művelődési Intézet Békés Vármegyei igazgatóságának vezetője nyitotta meg a tárlatot. Szerencsés fúziónak nevezte az alkotó közösségek mellett a közművelődési szakemberek jelenlétét, akik elhozták erre a találkozóra a maguk kis csoportjait.