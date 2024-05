Dr. Görgényi Ernő elmondta, a Gyulai Pálinkafesztivált 2000-ben rendezték meg először, és komoly eredménynek tekinti, hogy a programot közel negyedszázada szervezik meg.

A Gyulai Pálinkafesztivált Varga-Bora Tímea, dr. Görgényi Ernő és Bora Imre mutatta be

Fotó: Bencsik Ádám

– A város legjelentősebb gasztronómiai rendezvényéről van szó, amely kiemelt turisztikai vonzerővel bír, és olyan szórakozási lehetőséget biztosít, amihez hasonlóért messze kellene utazni, miközben országosan is elismert sztárfellépők fellépése is színesíti a rendezvényt – tette hozzá.

Gyulai Pálinkafesztivál: ismét megszületik a Nemzeti Összetartozás Pálinkája

Bora Imre elmondta, a fesztivál keretében ismét megtartják a Nemzeti Összetartozás Pálinkájának ceremóniáját, a nemes, az összetartozást kifejező ital idén is határon belüli és határon túli pálinkákból, ezúttal birsből születik majd meg. Az Értékek a közfoglalkoztatásban című rendezvényen nyolc Békés vármegyei települési önkormányzat mutatkozik be, illetve ebben az évben újdonságként három nemzetiségi önkormányzat is lehetőséget kap erre. Vasárnap délelőtt ismét megtartják a dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja kezdeményezésére életre hívott Főzz és segíts! – jótékonysági főzést, amelynek bevételéből idén az autista fiatalokat segítő Kádas György Alapítványt, illetve a "Hatodik Érzék" a Fogyatékkal Élőkért Egyesületet támogatják.

Sztárfellépők érkeznek a programra

Varga-Bora Tímea kiemelte, pénteken ismét megtartják a pálinka lovagrendek felvonulását, aznap koncertet ad a Parno Graszt és Majka. Szombaton este Bye Alex és a Slepp, valamint Dzsúdló koncertezik majd. Vasárnap már koradélután kezdőnek a nagykoncertek, 14 órakor az Irigy Hónaljmirigy lép fel, 16 órakor érkezik Zeneexpressz Fásy Ádám vezetésével, amelynek keretében az Apostol és Zalatnay Sarolta is fellép, 21.30-kor Demjén Ferenc ad élő koncertet, de még számtalan előadó színesíti a palettát. Szombaton 16 órától kihirdetik a Brillante – 2024. Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny eredményeit, illetve megelőzően 13 órától Az év pálinkás bonbonja verseny díjátadóját is megtartják.