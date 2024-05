Az EDÜ – Gyulai Diákfesztivál részeként már csütörtökön este is tartottak szabadidős programokat, maguk a versenyek pedig pénteken délelőtt startoltak el a város több intézményében.

Az EDÜ lehetőséget ad a középiskolásoknak, hogy megmutassák tehetségüket. Fotó: Bencsik Ádám

EDÜ: idén is remek produkciók érkeztek Gyulára

A Zeneműhely volt az egyik helyszín, ahol már reggel megkezdődött a megmérettetés, ott a könnyűzenei kategóriában indulók léptek színpadra. A Zeneműhelyben már az első produkciók előtt nagyon sok érdeklődő jött össze, elsősorban fiatalok, de idősebbek is szurkoltak a csapatoknak. A zsűriben pedig nagy nevek foglaltak helyet, így Ökrös Gergő országosan ismert médiaszakember, aki egykoron, a 90-es évek elején Kiss Jánossal maga is megszervezte az EDÜ-t, Szabó Tibor, a Magna Cum Laude gitárosa és Baricz Gergő zenész-énekes. Köszöntőjében Ökrös Gergő fel is elevenítette az említett időszakot, illetve a legendás gyulai 48-as Club történetét. Arra kérte a fiatalokat, hogy ne izguljanak, álljanak úgy a versenyhez, mint egy jó bulihoz.

Szabó Tibor elmondta, nagyon szereti, ha valaki saját kútfőből táplálkozik, de szintén elfogadja, ha valaki inkább a feldolgozások mellett dönt.

– Akiben felfedezzük annak csíráját, hogy alkotni fog, azt külön értékeljük. Hajrá, gyerekek! – köszöntötte a fiatalokat.

A versenyen arany, ezüst és bronz minősítésekről döntöttek a zsűri tagjai. Elsőként a miskolci Hermann Ottó Gimnáziumból érkezett Z-Generation lépett a Zeneműhely színpadára. A srácok pedig alaposan a húrok közé csaptak, remek hangulatot teremtettek. A fiataloknak az iskola tanára, Kiss Zoltán vetette fel, hogy jöjjenek el az EDÜ-re. Mint megtudtuk, úgy érzik, jól döntöttek, hogy vállalták a megmérettetést, hiszen egy gyönyörű városba érkeztek, szép környezetbe, a program pedig jó hangulatú és remekül szervezett. Érdekesség, hogy a csapat frontembere, Sajó Laura fiatal kora ellenére már 65 dalt írt, hárfán, gitáron és zongorán is játszik, illetve énekel is. A fiataloknak nagy terveik vannak, helyben már több koncertet is adtak.

Több helyszínen zajlottak a versenyek

Eközben a város több pontján is megkezdődtek a programok. A művelődési központ nagytermében például az irodalmi színpad fellépőit láthatták az érdeklődők nagyon változatos feldolgozásokkal, a fiatalok többször napjaink aktuális, a korosztályt, illetve társadalmunkat jellemző kérdéseket is feszegettek.